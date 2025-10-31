Il progetto di Spalletti per la Juve: patto con i senatori, ruolo di Locatelli e questione Cambiaso

Con Andrea Cambiaso , ad esempio, avrà un discorso chiaramente più approfondito. Luciano vuole capire i perché delle ultime prestazioni. Quanto sia colpa del contesto e quanto invece le difficoltà più personali stiano pizzicando la corda del suo talento. "È un calciatore moderno, i complimenti di Guardiola non mi stupiscono", aveva raccontato lo scorso gennaio, quando era alla guida dell’Italia. Salvo poi aggiungere: "Quello ideale per me è quello che usa il suo talento per servire poi quelli che ne hanno di meno e alzare il livello di tutti quanti nella squadra". Secondo Lucio, lo step da fare per l’esterno è esattamente questo: mostrarsi in grado di guidare, e non lasciarsi trasportare dai momenti. Alzare l’asticella, insomma. Richiesta condivisa dalla proprietà, poi allargata ad altri elementi della rosa.

Le sfide di Spalletti alla Juve

Nei colloqui con Comolli e Chiellini, il tema formazione ha infatti toccato i nuovi - fiducia in David, ma Openda è il vero talento da sgrezzare - e i meno nuovi. Come Koopmeiners. La sua rinascita. Una delle sfide che più intriga Spalletti: l’avrebbe voluto a Napoli a più riprese, ma l’Atalanta non aveva mai aperto alla cessione. E se l’aveva fatto, comunque senza mai mostrare coupon o sconti per De Laurentiis. Ora ce l’ha tra le mani. Come avrà tra le mani Gatti: è un falso storico, il disamore per il centrale. L’ha quasi sempre convocato, sebbene quasi mai abbia visto il campo. Eppure, Luciano è certo: sarà una delle guide di questa squadra. Come lo sarà Vlahovic, a prescindere dalle questioni contrattuali. E come lo sarà Yildiz, nonostante la giovane età. Anzi: il fatto che abbia vent’anni e un cumulo di responsabilità da abbinare alle aspettative, in un certo senso, quasi finisce per esaltare il mister di Certaldo. Il motivo è molto semplice e si capirà ancora meglio dalle parole di questo pomeriggio: questa è la Juventus, e alla Juventus non ci si tira indietro dalle responsabilità. Alla Juventus serve personalità.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE