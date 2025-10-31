Il progetto di Spalletti per la Juve: patto con i senatori, ruolo di Locatelli e questione Cambiaso

TORINO - Le mani in tasca, pochi sorrisi, il sole su Torino a indicare come, certe nubi, a volte possano pure andar via. E che l’importante è godersi il sereno, quand’è che arriva. Luciano Spalletti è approdato ieri nel mondo Juve e ha trovato davanti a sé la situazione che immaginava: una struttura imponente, campi perfetti, ciò che serve per fare calcio come piace a lui. Poi però ha notato quel che gli è stato raccontato, cioè un ambiente ferito. Perciò preoccupato. E forse anche per questo ha tenuto gli abbracci al minimo, le pacche sulle spalle come unico segno di incoraggiamento. Ha parlato alla squadra, sì. Però alla spicciolata. Covando dentro quella voglia di tornare a fare la differenza, e però non ancora sfogata, nemmeno con un allenamento. Lo farà oggi. E lo farà iniziando da parole importanti, tali da chiarire un po’ di concetti, da eliminare dubbi, rilanciare aspettative, attenuare ansie. C’è tutto questo, nel calderone bianconero. E Lucio vi si sta avvicinando piano, a modo, non per paura di bruciarsi ma per evitare di spargere ulteriore benzina su un contesto con micce ovunque: e guai a innescarle. Le parole di queste ore, dunque, saranno importanti, e più delle solite manfrine da primo giorno.
Juve, da cosa ripartirà Spalletti
Nell’idea di Spalletti c’è intanto l’intenzione di riconsegnare la grandezza alla Juventus: far sentire il peso, le aspettative, il fuoco da percepire indossando quei colori. “Lo spirito di Vialli”, aveva raccontato a qualche tifoso bianconero qualche mese fa, quando da commissario tecnico era passato dalla Continassa per parlare con i suoi azzurri. Ecco, da loro ripartirà. Tentando innanzitutto di cancellare le scorie dell’esperienza in Nazionale, quindi provando a tirare fuori il massimo da ogni singolo giocatore. Anche da chi vedeva meno da commissario tecnico, come Manuel Locatelli. Nessuna preclusione, ha fatto filtrare l’allenatore. Semmai, la chiara indicazione di quanto e come il capitano sarà centrale all’interno del gruppo, sia in termini di leadership che di ruolo (proprio) all’interno del rettangolo verde. Nella mediana più robusta disegnata dalle prime fantasie spallettiane, Loca è la chiave di volta per aumentare il peso anche offensivo del centrocampo. Tradotto: si aspetta inserimenti, oltre alla tenuta garantita. E si aspetta continuità, da lui come da tutti i calciatori, in particolare da chi fino a questo momento ha dato meno di quanto previsto.
Su Cambiaso lavoro tecnico e mentale
Con Andrea Cambiaso, ad esempio, avrà un discorso chiaramente più approfondito. Luciano vuole capire i perché delle ultime prestazioni. Quanto sia colpa del contesto e quanto invece le difficoltà più personali stiano pizzicando la corda del suo talento. "È un calciatore moderno, i complimenti di Guardiola non mi stupiscono", aveva raccontato lo scorso gennaio, quando era alla guida dell’Italia. Salvo poi aggiungere: "Quello ideale per me è quello che usa il suo talento per servire poi quelli che ne hanno di meno e alzare il livello di tutti quanti nella squadra". Secondo Lucio, lo step da fare per l’esterno è esattamente questo: mostrarsi in grado di guidare, e non lasciarsi trasportare dai momenti. Alzare l’asticella, insomma. Richiesta condivisa dalla proprietà, poi allargata ad altri elementi della rosa.
Le sfide di Spalletti alla Juve
Nei colloqui con Comolli e Chiellini, il tema formazione ha infatti toccato i nuovi - fiducia in David, ma Openda è il vero talento da sgrezzare - e i meno nuovi. Come Koopmeiners. La sua rinascita. Una delle sfide che più intriga Spalletti: l’avrebbe voluto a Napoli a più riprese, ma l’Atalanta non aveva mai aperto alla cessione. E se l’aveva fatto, comunque senza mai mostrare coupon o sconti per De Laurentiis. Ora ce l’ha tra le mani. Come avrà tra le mani Gatti: è un falso storico, il disamore per il centrale. L’ha quasi sempre convocato, sebbene quasi mai abbia visto il campo. Eppure, Luciano è certo: sarà una delle guide di questa squadra. Come lo sarà Vlahovic, a prescindere dalle questioni contrattuali. E come lo sarà Yildiz, nonostante la giovane età. Anzi: il fatto che abbia vent’anni e un cumulo di responsabilità da abbinare alle aspettative, in un certo senso, quasi finisce per esaltare il mister di Certaldo. Il motivo è molto semplice e si capirà ancora meglio dalle parole di questo pomeriggio: questa è la Juventus, e alla Juventus non ci si tira indietro dalle responsabilità. Alla Juventus serve personalità.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
TORINO - Le mani in tasca, pochi sorrisi, il sole su Torino a indicare come, certe nubi, a volte possano pure andar via. E che l’importante è godersi il sereno, quand’è che arriva. Luciano Spalletti è approdato ieri nel mondo Juve e ha trovato davanti a sé la situazione che immaginava: una struttura imponente, campi perfetti, ciò che serve per fare calcio come piace a lui. Poi però ha notato quel che gli è stato raccontato, cioè un ambiente ferito. Perciò preoccupato. E forse anche per questo ha tenuto gli abbracci al minimo, le pacche sulle spalle come unico segno di incoraggiamento. Ha parlato alla squadra, sì. Però alla spicciolata. Covando dentro quella voglia di tornare a fare la differenza, e però non ancora sfogata, nemmeno con un allenamento. Lo farà oggi. E lo farà iniziando da parole importanti, tali da chiarire un po’ di concetti, da eliminare dubbi, rilanciare aspettative, attenuare ansie. C’è tutto questo, nel calderone bianconero. E Lucio vi si sta avvicinando piano, a modo, non per paura di bruciarsi ma per evitare di spargere ulteriore benzina su un contesto con micce ovunque: e guai a innescarle. Le parole di queste ore, dunque, saranno importanti, e più delle solite manfrine da primo giorno.
Juve, da cosa ripartirà Spalletti
Nell’idea di Spalletti c’è intanto l’intenzione di riconsegnare la grandezza alla Juventus: far sentire il peso, le aspettative, il fuoco da percepire indossando quei colori. “Lo spirito di Vialli”, aveva raccontato a qualche tifoso bianconero qualche mese fa, quando da commissario tecnico era passato dalla Continassa per parlare con i suoi azzurri. Ecco, da loro ripartirà. Tentando innanzitutto di cancellare le scorie dell’esperienza in Nazionale, quindi provando a tirare fuori il massimo da ogni singolo giocatore. Anche da chi vedeva meno da commissario tecnico, come Manuel Locatelli. Nessuna preclusione, ha fatto filtrare l’allenatore. Semmai, la chiara indicazione di quanto e come il capitano sarà centrale all’interno del gruppo, sia in termini di leadership che di ruolo (proprio) all’interno del rettangolo verde. Nella mediana più robusta disegnata dalle prime fantasie spallettiane, Loca è la chiave di volta per aumentare il peso anche offensivo del centrocampo. Tradotto: si aspetta inserimenti, oltre alla tenuta garantita. E si aspetta continuità, da lui come da tutti i calciatori, in particolare da chi fino a questo momento ha dato meno di quanto previsto.