"Spalletti e Juve, non inventate nulla. Fortuna Vlahovic! Ambiente? Non sarebbe intelligente..."

E le discussioni sul bel gioco e sulla necessità della vittoria? "Io credo che vedere le squadre esprimersi bene piaccia davvero a tutti, in primis al pubblico. E il raggiungimento dei risultati per me è legato assolutamente all’espressione del collettivo. Dentro il bello di Spalletti c’è la sostanza. L’estetica può portare al risultato".

A proposito di attaccanti: Luciano eredita la situazione Vlahovic. Come andrà? "E come posso risponderle io? Credo questo, sul serbo: è una fortuna per chi fa il nostro mestiere. Ed è uno che può darti tantissimo. Quando era andato via dalla Fiorentina aveva un potenziale enorme, e può averlo ancora. Non penso possano esserci problemi, è meglio averlo a disposizione".

Spalletti e la Juventus, al momento, sembrano entrambi aver bisogno di conferme. "Sì, direi di sì. E non dovranno inventarsi certamente nulla di nuovo: Luciano ha dimostrato quello di cui è capace, la Juventus praticamente lo stesso. Immagino un bel connubio tra le due parti".

Anche se ha firmato un contratto a tempo? "Di quest’aspetto onestamente non sono meravigliato. Si parlava di conferme, appunto. Del bisogno delle stesse. Non è mica nella posizione di averne bisogno, no?".