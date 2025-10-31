“Nessun peso alle parole di Tudor. Ho vissuto una Juve straordinaria con pro e contro…”

TORINO - Nove anni tra settore giovanile e prima squadra tra il 2008 e il 2017 . Una sola presenza, quella di Bologna, la partita prima della finale di Champions League di Cardiff. Ma quante lezioni di vita infilate nel bagaglio personale e professionale. Per Emil Audero la sfida contro la Juve sarà sempre carica di significati. Ma con la Cremonese , domani sera, dal calcio d’inizio il passato non conterà più.

Emil Audero, lei è appena rientrato dopo l’infortunio. Prima partita contro il Genoa e la Cremonese torna a vincere. "La vittoria ci mancava da un po’ di tempo ormai, è stata una bella serata. Siamo tornati a Cremona con un bel sapore, non c’era modo migliore per avvicinarsi alla sfida contro la Juve. Per me era una partita diversa dalle altre: ho trascorso tanti anni alla Sampdoria, quindi so che cosa vuol dire giocare a Marassi".

Si aspettava, dopo nove giornate, che la Cremonese avesse un solo punto in meno della Juve? "Nel calcio moderno abbiamo capito che niente è scontato. Non potevamo prevedere un avvio così, ovviamente. Noi partiamo con un obiettivo molto chiaro: sappiamo che dobbiamo salvarci. Ma se riusciamo a trovare un’identità chiara siamo in grado di fare grandi cose. Siamo in simbiosi totale con l’allenatore. Vogliamo portare avanti il nostro percorso, ma siamo consapevoli di essere ancora molto lontani dall’obiettivo. Per cui, piedi per terra".

Audero sul possibile ritorno alla Juve

"Con un sorteggio normale e la Cremonese al posto del Milan la Juventus sarebbe stata prima", è stata una delle frasi che hanno contribuito ad affossare Tudor. Ci tolga una curiosità: Davide Nicola vi ha stuzzicato su questa considerazione? "No, il mister ci carica in un modo giusto e soprattutto abbiamo dovuto pensare prima all’Atalanta e poi al Genoa. Non ci ha parlato della frase di Tudor, che ovviamente abbiamo ascoltato tutti. Ma noi non ci abbiamo dato troppo peso: era una considerazione fine a se stessa. La partita contro la Juve si carica da sola".

Quest’estate cosa l’ha convinta a scegliere Cremona? "Mi hanno presentato la società: in due giorni abbiamo fatto tutto. Da parte mia non ho mai avuto dubbi. Anche Nicola mi ha voluto fortemente. La Cremonese voleva giocatori di categoria, io volevo ritornare ad essere protagonista in Serie A, per cui le loro idee andavano di pari passo con le mie".

È vero che a luglio stava per tornare alla Juve per affiancare Di Gregorio? "C’è stata una possibilità nella possibilità, non lo nego. Era tutto legato alla possibile partenza di Mattia Perin, che a certe condizioni poteva andare via. Potevo essere un’opzione per sostituirlo, quindi rientravo in una lista di nomi. Poi, però, quest’ipotesi è tramontata. Di concreto, in fondo, c’è stato poco".