Comolli senza sconti: "Juve, ci ho perso il sonno". Poi la verità sull'esonero di Tudor e il mercato

Quello di oggi è stato, inevitabilmente, il Luciano Spalletti Day . Il tecnico di Certaldo si è presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore della Juventus . Tantissimi i temi toccati: da alcuni casi singoli come Vlahovic e Koopmeiners , passando per la lotta Scudetto e il suo passato recente al Napoli . A presentarlo in sala stampa è stato il direttore generale bianconero, Damien Comolli .

Juve, Comolli presenta Spalletti

Il dirigente bianconero ha così presentato Spalletti, parlando anche dell'accordo contrattuale: "È un grande esperto del calcio italiano. È un allenatore di grande successo, che ha vinto in campo nazionale e internazionale. È la persona giusta, che può portare avanti il brand. Con lui abbiamo un contratto fino al termine della stagione, poi c'è l'opzione per il 2026/2027: non è un qualcosa sulla carta, vedremo come andrà la nostra collaborazione. Durante la stagione possiamo sederci al tavolo e capire come continuare".

Sui motivi della scelta di Spalletti invece: "Vorrei spiegare il processo grazie al quale siamo giunti a questa scelta. Abbiamo visto che il modo in cui gioca la squadra è un motivo importante e per questo abbiamo deciso di cambiare. Tutti e tre, io, Chiellini e Modesto, abbiamo deciso che ci fosse bisogno di un cambiamento e insieme alla proprietà ci siamo allineati nella scelta di Luciano, che è il candidato perfetto. Non c'è distanza tra noi. Se ho pensato a Spalletti a giugno? No, avevo in testa di tenere Tudor: il nostro primo contatto è stato lunedì".

Esonero Tudor, mercato e... sonno perso

Poi sull'esonero di Tudor: "È dipeso dai risultati, è sempre qualcosa che dipende dai risultati, c'erano risultati negativi. Abbiamo deciso di fare questo cambiamento lunedì, pensiamo che questa sia stata la scelta giusta". Infine sul mercato: "Con Luciano abbiamo parlato di questa tematica. Siamo consapevoli di dover rispettare il FPF: se ci saranno delle opportunità proveremo a coglierle".

Infine: "Per quanto riguarda i giocatori sono molto rilassato e fiducioso. Sono ottimi calciatori ma serve tempo. Siamo contenti di vedere come stanno giocando. In 33 anni di esperienza so che ci sono giocatori che impiegano più tempo e altri che partono male e poi crescono. Ci vuole tempo. Non perdo il sonno per il mercato, al massimo lo perdevo per le prestazioni della squadra... Ora mi fido di Luciano".

