Juventus, l’UEFA questa volta ti premia: Stadium candidato per la finale

Lo Juventus Stadium — denominato così, e non “Allianz Stadium”, in conformità alle normative UEFA che vietano l’utilizzo di nomi commerciali negli eventi ufficiali — è stato inserito tra gli impianti candidati a ospitare una finale europea tra il 2028 e il 2029, nello specifico quella di Europa League o Conference League. La notizia è stata diffusa ufficialmente dall’UEFA attraverso una nota, accolta con entusiasmo dal mondo bianconero, oggi impegnato a conoscere meglio anche Spalletti, e più in generale dagli appassionati di calcio italiani. Si tratterebbe, infatti, di un nuovo riconoscimento per uno stadio considerato tra i più moderni e funzionali d’Europa, capace di unire efficienza, visibilità e atmosfera in un contesto unico nel panorama nazionale.
Il precedente del 2014 in Europa League
Non sarebbe la prima volta che l’impianto torinese ospita un evento di questo calibro: nel 2014 fu teatro della finale di Europa League tra Siviglia e Benfica, terminata ai rigori con il trionfo degli andalusi. Un’edizione dal sapore agrodolce per la Juventus, che proprio in quella stagione (quella dei 102 punti in Serie A con Conte) vide infrangersi i propri sogni europei in semifinale, eliminata a sorpresa dal Benfica. Oggi, dieci anni dopo, la possibile assegnazione di una nuova finale internazionale rappresenterebbe un segnale di fiducia da parte della UEFA e, al tempo stesso, un’opportunità per Torino e per l’Italia di riaffermarsi come palcoscenico di grande calcio continentale.
Nel biennio 2020/2021 lo Juventus Stadium è stato scelto dalla UEFA, insieme al Giuseppe Meazza di Milano, come una delle sedi delle Finals di Nations League. L’impianto torinese ha ospitato la semifinale tra Francia e Belgio, una sfida spettacolare conclusasi con la vittoria dei francesi, e la finale per il terzo posto, nella quale l’Italia ha superato il Belgio per 2-1, conquistando un prestigioso podio nella competizione. Pochi mesi più tardi, lo stadio bianconero è tornato protagonista sul palcoscenico internazionale con la finale della UEFA Women’s Champions League 2021/2022, che ha visto l’Olympique Lione imporsi per 3-1 sulle spagnole del Barcellona. Un altro evento di rilievo che ha confermato la vocazione europea dell’impianto torinese, ormai punto di riferimento per le grandi manifestazioni calcistiche internazionali. E ora è di nuovo tra gli stadi candidati per la finale di una delle due competizioni europee nel biennio 2028/2029.
Europa e Conference League: Stadium candidato per la finale
“La UEFA conferma di aver ricevuto dichiarazioni di interesse da 15 federazioni per ospitare le finali 2028 e 2029 di UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League e UEFA Women’s Champions League. Le dichiarazioni di interesse non sono vincolanti. Le proposte definitive dovranno essere presentate insieme ai dossier di candidatura entro il 10 giugno 2026”, si legge nel comunicato.
Finale di UEFA Europa League
2028
- Francia: Lyon-Décines, Parc Olympique Lyonnais oppure Parigi, Parc des Princes (solo una città ospitante e stadio da confermare al momento della presentazione dell’offerta)
- Italia: Torino, Juventus Stadium
- Romania: Bucarest, National Arena
- Serbia: Belgrado, National Stadium
2029
- Francia: Lyon-Décines, Parc Olympique Lyonnais oppure Parigi, Parc des Princes (solo una città ospitante e stadio da confermare al momento della presentazione dell’offerta)
- Italia: Torino, Juventus Stadium
- Romania: Bucarest, National Arena
- Turchia: Ankara, Ankara 19 Mayıs Stadium
Finale di UEFA Conference League
2028
- Francia: Lille, Stade Pierre-Mauroy
- Ungheria: Budapest, Puskás Aréna
- Italia: Torino, Juventus Stadium
- Kazakistan: Astana, Astana Arena oppure Almaty, Almaty Stadium (solo una città ospitante e stadio da confermare al momento della presentazione dell’offerta)
- Polonia: Danzica, Arena Gdańsk
2029
- Finlandia: Helsinki, Helsinki Olympic Stadium
- Francia: Lille, Stade Pierre-Mauroy
- Ungheria: Budapest, Puskás Aréna
- Italia: Torino, Juventus Stadium
- Kazakistan: Astana, Astana Arena oppure Almaty, Almaty Stadium (solo una città ospitante e stadio da confermare al momento della presentazione dell’offerta)
- Polonia: Gdańsk, Arena Gdańsk
“Il Comitato Esecutivo UEFA nominerà le federazioni che ospiteranno le otto finali nel settembre 2026. La procedura di gara per la selezione delle città che ospiteranno le finali delle Competizioni UEFA per club 2028 e 2029 è stata avviata l’11 luglio 2025, con scadenza 22 ottobre 2025 per la manifestazione di interesse”.
