Juventus, l’UEFA questa volta ti premia: Stadium candidato per la finale

Lo Juventus Stadium — denominato così, e non “Allianz Stadium”, in conformità alle normative UEFA che vietano l’utilizzo di nomi commerciali negli eventi ufficiali — è stato inserito tra gli impianti candidati a ospitare una finale europea tra il 2028 e il 2029, nello specifico quella di Europa League o Conference League . La notizia è stata diffusa ufficialmente dall’ UEFA attraverso una nota, accolta con entusiasmo dal mondo bianconero, oggi impegnato a conoscere meglio anche Spalletti , e più in generale dagli appassionati di calcio italiani. Si tratterebbe, infatti, di un nuovo riconoscimento per uno stadio considerato tra i più moderni e funzionali d’Europa , capace di unire efficienza, visibilità e atmosfera in un contesto unico nel panorama nazionale.

Il precedente del 2014 in Europa League

Non sarebbe la prima volta che l’impianto torinese ospita un evento di questo calibro: nel 2014 fu teatro della finale di Europa League tra Siviglia e Benfica, terminata ai rigori con il trionfo degli andalusi. Un’edizione dal sapore agrodolce per la Juventus, che proprio in quella stagione (quella dei 102 punti in Serie A con Conte) vide infrangersi i propri sogni europei in semifinale, eliminata a sorpresa dal Benfica. Oggi, dieci anni dopo, la possibile assegnazione di una nuova finale internazionale rappresenterebbe un segnale di fiducia da parte della UEFA e, al tempo stesso, un’opportunità per Torino e per l’Italia di riaffermarsi come palcoscenico di grande calcio continentale.

Nel biennio 2020/2021 lo Juventus Stadium è stato scelto dalla UEFA, insieme al Giuseppe Meazza di Milano, come una delle sedi delle Finals di Nations League. L’impianto torinese ha ospitato la semifinale tra Francia e Belgio, una sfida spettacolare conclusasi con la vittoria dei francesi, e la finale per il terzo posto, nella quale l’Italia ha superato il Belgio per 2-1, conquistando un prestigioso podio nella competizione. Pochi mesi più tardi, lo stadio bianconero è tornato protagonista sul palcoscenico internazionale con la finale della UEFA Women’s Champions League 2021/2022, che ha visto l’Olympique Lione imporsi per 3-1 sulle spagnole del Barcellona. Un altro evento di rilievo che ha confermato la vocazione europea dell’impianto torinese, ormai punto di riferimento per le grandi manifestazioni calcistiche internazionali. E ora è di nuovo tra gli stadi candidati per la finale di una delle due competizioni europee nel biennio 2028/2029.