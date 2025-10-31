Yildiz e Kelly fuori dai convocati per Cremonese-Juve: Spalletti, non un inizio così fortunato

Non sarà un esordio particolarmente fortunato per Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. Il nuovo tecnico bianconero, che alla vigilia ha dichiarato con decisione "Voglio provare a tornare nel giro scudetto", dovrà infatti fare i conti con diverse assenze pesanti nella sua prima uscita ufficiale contro la Cremonese di Nicola, tra le sorprese di questo inizio stagione. Oltre agli infortunati Bremer, Cabal e la costante Milik, il tecnico non potrà contare neppure sul proprio gioiello Yildiz e Kelly (che per ora le aveva giocate tutte), entrambi esclusi dalla lista dei convocati per motivi fisici. Presenti i due Next Gen Pedro Felipe e Rouhi.