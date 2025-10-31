Yildiz e Kelly fuori dai convocati per Cremonese-Juve: Spalletti, non un inizio così fortunato

Non sarà un esordio particolarmente fortunato per Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. Il nuovo tecnico bianconero, che alla vigilia ha dichiarato con decisione "Voglio provare a tornare nel giro scudetto", dovrà infatti fare i conti con diverse assenze pesanti nella sua prima uscita ufficiale contro la Cremonese di Nicola, tra le sorprese di questo inizio stagione. Oltre agli infortunati Bremer, Cabal e la costante Milik, il tecnico non potrà contare neppure sul proprio gioiello Yildiz e Kelly (che per ora le aveva giocate tutte), entrambi esclusi dalla lista dei convocati per motivi fisici. Presenti i due Next Gen Pedro Felipe e Rouhi.
Cremonese-Juve, i convocati di Spalletti
Ancora out Bremer, Cabal e Milik. Non convocati Yildiz e Kelly. Ritorna a disposizione Thuram. Questi i giocatori a disposizione di Spalletti per il match d'esordio contro la Cremonese:
- Portieri: Perin, Di Gregorio, Scaglia;
- Difensori: Gatti, Kalulu, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, Rouhi, Pedro Felipe;
- Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie;
- Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Zhegrova, Openda, David.
Juve, come stanno Yildiz e Kelly
In vista della sfida contro la Cremonese, la Juventus dovrà fare a meno di Yildiz e Kelly. L’attaccante turco resterà ai box per una semplice gestione dei carichi di lavoro: nulla di preoccupante, si tratta solo di un turno di riposo programmato per evitare affaticamenti, e non ci sono rischi in vista della prossima gara di Champions League. Situazione leggermente diversa per il difensore inglese, fermato da un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni, ma la sua presenza contro lo Sporting resta al momento in dubbio.