Locatelli regista? Spalletti sa come si fa. La Juve ha ben tre alternative

Le alternative Koopmeiners e Miretti

Da CT ad allenatore cambia un mondo, cambia tutto. Adesso, Spalletti ha tempo e modo per lavorare sul centrocampista, capire se ci siano i margini per fare del capitano il centro nevralgico del suo gioco. Attenzione, però, come si diceva, alla naturale predisposizione a guardare in avanti, vedere orizzonti dove altri vedono catene montuose insormontabili, a innovare. Nessun pregiudizio o preclusione, ma un mondo da scoprire e tutta la disponibilità a lavorare e sporcarsi le mani. Chissà, allora, che non si ripeta la dinamica già vista in altre squadre, il calciatore in difficoltà che poi diventa perno del centrocampo. Il nome, in questo caso, è ovviamente quello di Koopmeiners per cui Spalletti non ha mai nascosto la stima e l’idea di vederlo sulla linea mediana, piuttosto che sulla trequarti. Una mossa che potrebbe liberare Locatelli dai compiti di regia, oppure ridare nuova linfa ad un ballottaggio che già si è visto con Igor Tudor. Infine, non è da sottovalutare il progetto Miretti. Il classe 2003 ha giocato anche da play nelle giovanili bianconere, ha tecnica e visione di gioco e può rappresentare un’alternativa. Nel ruolo di produttore, Spalletti cerca chi far sedere sulla sedia di regia per il suo film in bianconero. Blockbuster o flop del botteghino, molto passa da qui, e fino adesso ne ha sbagliati davvero pochi.