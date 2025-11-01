Locatelli regista? Spalletti sa come si fa. La Juve ha ben tre alternative

Le suggestioni, le battute, le prime immagini. Poi, però, ruota tutto intorno a quello che succederà in campo e su questo Luciano Spalletti è stato chiarissimo. Da lì passa il futuro del tecnico di Certaldo: dalle certezze che riuscirà a trovare, ma anche dagli spunti che altri ancora non vedono e che lui, questo è sicuro, già sta immaginando e che sperimenterà chiuso tra le mura della Continassa. Sta tutto nel concetto espresso sul movimento della palla e il rumore dell’erba del terreno di gioco. Il passaggio è poetico, ma poggia le radici sulla concretezza dell’intenzione e dell’idea di gioco del tecnico. La palla deve viaggiare veloce, tecnicamente bisogna essere impeccabili, il possesso non può essere macchinoso e frastagliato a causa di sbavature e imprecisioni. E, per fare tutto questo, la Juventus ha bisogno di un direttore d’orchestra.
L'identikit del regista: da Pizarro a Locatelli
Come insegna la sua storia, Spalletti ha sempre cercato, nelle sue rose, il giocatore giusto a cui dare le bacchette per scandire il ritmo. A metà anni 2000, individuò Pizarro, centrale nell’Udinese e poi richiesto e ottenuto alla Roma. Per restare nella Capitale, nella sua seconda esperienza in giallorosso diede le chiavi del centrocampo ad un Paredes che sembrava invece destinato ai margini. All’Inter fu Brozovic – che aveva già fatto le valigie per lasciare Milano – e al Napoli Lobotka. Insomma, si può individuare un pattern di giocatori rigenerati e messi lì al centro del meccanismo di gioco. Un filo conduttore che dal Friuli tira dritto fino a Torino, perché tra i primi pensieri dell’allenatore e del suo staff c’è la questione regista: chi può farlo in questa Juventus? La risposta sembra immediata, Manuel Locatelli. Paradossale, visto che una delle scelte più forti da CT fu quella di escluderlo da Euro 2024 per convocare invece Nicolò Fagioli, appena uscito dal vortice del caso scommesse e la conseguente squalifica. «Manuel ha buon piede, qualità difensive eccezionali, ma forse è un po’ troppo conservativo per dove sta andando il ruolo»: questa la spiegazione che diede all’esclusione.
Le alternative Koopmeiners e Miretti
Da CT ad allenatore cambia un mondo, cambia tutto. Adesso, Spalletti ha tempo e modo per lavorare sul centrocampista, capire se ci siano i margini per fare del capitano il centro nevralgico del suo gioco. Attenzione, però, come si diceva, alla naturale predisposizione a guardare in avanti, vedere orizzonti dove altri vedono catene montuose insormontabili, a innovare. Nessun pregiudizio o preclusione, ma un mondo da scoprire e tutta la disponibilità a lavorare e sporcarsi le mani. Chissà, allora, che non si ripeta la dinamica già vista in altre squadre, il calciatore in difficoltà che poi diventa perno del centrocampo. Il nome, in questo caso, è ovviamente quello di Koopmeiners per cui Spalletti non ha mai nascosto la stima e l’idea di vederlo sulla linea mediana, piuttosto che sulla trequarti. Una mossa che potrebbe liberare Locatelli dai compiti di regia, oppure ridare nuova linfa ad un ballottaggio che già si è visto con Igor Tudor. Infine, non è da sottovalutare il progetto Miretti. Il classe 2003 ha giocato anche da play nelle giovanili bianconere, ha tecnica e visione di gioco e può rappresentare un’alternativa. Nel ruolo di produttore, Spalletti cerca chi far sedere sulla sedia di regia per il suo film in bianconero. Blockbuster o flop del botteghino, molto passa da qui, e fino adesso ne ha sbagliati davvero pochi.
