Yildiz, dall’ammissione di colpevolezza di Tudor a Spalletti: come cambia lo spartito

Si riparte dal 3-4-3

Buone notizie, invece, per quanto riguarda Khéphren Thuram, che ha smaltito il problema al polpaccio e stasera sarà nuovamente in panchina. Spalletti - come del resto ha sottolineato in conferenza stampa - ha avuto solo un giorno di lavoro a disposizione. Motivo per cui non dovrebbe - almeno per il momento - porre in essere chissà quale rivoluzione tattica. Ripartirà, dunque, dal 3-4-3, con Kalulu, Rugani e Gatti a proteggere la porta di Di Gregorio. Sugli esterni vanno verso la riconferma Cambiaso e Kostic. In mezzo al campo spazio alla coppia Locatelli-Koopmeiners. Un assetto ibrido che, in fase di possesso, potrebbe mutare in un 4-3-3 con Kostic che arretrerebbe nella linea a 4 e Cambiaso libero di agire da mezzala destra a supporto del tridente composto da Conceiçao, Vlahovic e uno tra Openda e David, con il primo leggermente favorito.