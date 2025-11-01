Tatuaggio Napoli, retroscena Koopmeiners e Juve spettacolo: Spalletti tra ironia e filosofia

"Koop lo volevo, Vlahovic risponde già sul campo"

Spalletti non si è sottratto nemmeno a rispondere alle domande sui singoli : di solito gli allenatori si sottraggono, preferendo i discorsi generali. Ma al primo giorno il tecnico di Certaldo ha voluto parlare anche di elementi che, per un motivo o per l’altro, fanno discutere. Il primo è Koopmeiners: "Teun è un calciatore che conosco bene, perché lo abbiamo seguito nelle squadre precedenti in cui ho allenato. Poi costava tanto e non lo abbiamo potuto prendere. Mi piaceva, quando l’ho incontrato l’altro giorno gli ho ricordato di quando ho cercato di convincerlo... Per me è un mediano e può essere anche una mezzala, in passato ha fatto anche il difensore centrale. Direi che bisogna fare i complimenti a Gasperini perché allenandolo gli ha permesso di rendere molto bene anche in una posizione più avanzata". Immancabile la domanda su Vlahovic: "Per quanto riguarda Dusan, non ho ricevuto alcuna indicazione dalla società per riservare a lui o ad altri giocatori della rosa un trattamento diverso, di conseguenza parlerà - come è giusto che sia - il campo. E contro l’Udinese, Vlahovic ha dimostrato chiaramente quali sono le sue intenzioni, con una grande prestazione. Ci sono calciatori in rosa che preferirebbero giocare in posizioni differenti, magari, ma dovrò parlarne con loro prima di prendere delle decisioni. Posso dire, però, che al momento potremmo andare in continuità con il modulo adottato in questo inizio di stagione". E la Cremonese non è da snobbare: "Ho visto molte partite quest’anno del nostro campionato. Poche le ho viste definite, con una netta supremazia. Ho visto anche l’ultima del Napoli, la ritengo una delle più attrezzate e trova difficoltà, l’Inter ne ha perse un paio. Non siamo nelle condizioni di poter essere presuntuosi, si va ad avere assoluto rispetto per tutto e per tutti".