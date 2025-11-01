Tatuaggio Napoli, retroscena Koopmeiners e Juve spettacolo: Spalletti tra ironia e filosofia

TORINO - Le emozioni da primo giorno di scuola, anche se alle spalle ci sono più di 30 anni da allenatore e una vita intera nel mondo del calcio. Luciano Spalletti è concentrato, sul pezzo, ma la felicità traspare dalle prime parole da tecnico della Juve: c’è la voglia di rimettersi in pista, di rientrare dalla porta principale, di riassaporare ciò che più gli mancava. E di far viaggiare veloce il pallone in questa nuova Juve: "Non faccio slogan perché non mi piacciono, visto che rischiano di sostituire i fatti. Bisogna lasciare che a parlare sia il rumore del pallone che scorre sull’erba: è il modo corretto per parlare ai tifosi". Ma per i tifosi forse la parola più attesa è quella che di solito è un tabù: invece Spalletti non si nasconde, del resto non lo ha mai fatto in carriera. "Spero di rientrare nel giro scudetto, perché no? È un po’ quello che si commentava l’altro giorno con i giocatori nello spogliatoio, le intenzioni devono essere al massimo. Sono state giocate nove partite, ne mancano ventinove, sono tante. Ne ho viste di tutti i colori nei miei 30 anni di professione". Dovunque è andato, Luciano ha lasciato il segno. E se la Nazionale è un ricordo che fa male, la determinazione del nuovo condottiero juventino è quella di sempre: "Non so quanto riuscirò a incidere, ma so quale sarà il mio comportamento dalla mattina quando mi sveglierò alla sera quando andrò a dormire. Ed è questa mentalità e questo pensiero che cercherò di instillare nella testa dei miei giocatori".
"Se ho accettato 8 mesi di contratto è perché ci credo"
Il contratto è anche un atto di fede, specialmente nella sua durata: fino a giugno, con opzione per un altro anno in caso di qualificazione alla Champions, quindi al raggiungimento dell’obiettivo minimo. Spalletti così si è voluto rimettere in gioco, atteggiamento che la società bianconera ha apprezzato tantissimo. Così come sono piaciute le parole nella conferenza di presentazione, quando il discorso è andato sulle convinzioni profonde che hanno spinto l’allenatore toscano ad accettare questa nuova, stimolante ma al tempo stesso complicata sfida: "L’idea sta tutta racchiusa in quello che ho accettato per venire qua. Se non avessi creduto nelle potenzialità di questa squadra, nonostante i momenti difficili che ha passato... Perché avrei accettato un contratto di otto mesi? Credo di poter fare un buon lavoro con loro. Si passa dalla volontà, dalla disponibilità e dalla disciplina per ottenere risultati importanti. Non so il livello, ma le mie intenzioni sono alte: per un club come la Juventus bisogna entrare sempre in Champions League". Chiaro e diretto, nella comunicazione, come nelle intenzioni, quando ha spiegato cosa volesse dire ai giocatori nel momento delle prime strette di mano: "Ho detto a Mattia Perin che dipenderà da loro perché saranno le loro qualità a determinare quello che sarà il mio futuro. Io fortunatamente, per quella che è stata la mia carriera, non devo essere rassicurato sul mio futuro. È giusto che io venga valutato passo dopo passo. Faremo questa esperienza insieme e la trovo una situazione molto semplice, onesta e chiara. Si comincia a lavorare cercando di collaborare con tutti gli staff. Non ho avuto alcuna difficoltà ad accettare un contratto di questo tipo, anzi fossi stato nella Juventus mi sarei comportato allo stesso modo".
"Vincere sì, però il calcio è anche uno spettacolo"
Chi ha scavato a fondo nella storia personale di Spalletti sa che il suo pensiero e la sua mentalità sono conseguenza diretta delle esperienze di vita, dell’educazione, della cultura, di tutto ciò che l’allenatore di Certaldo ha sperimentato e compreso: "L’autodisciplina fa sempre la differenza. Ho detto la verità, è vero che da bambino facevo l’autostop e poi in carriera ho avuto la possibilità di entrare in tutti gli spogliatoi di tutte le categorie. E l’ho fatto sempre in maniera naturale da un punto di vista di rispetto verso tutte le persone che incontravo, dal corridoio al campo. Conoscevo anche se il magazziniere avversario aveva un cane o un gatto in casa, anche solo per sorprenderlo nel momento in cui andavo a salutarlo". I suoi capisaldi sono sempre gli stessi, quelli che lo hanno accompagnato in tutta la carriera: "Attenzione, lavoro e disponibilità nel diventare amici all’interno dello spogliatoio". Tra risultatisti e giochisti, Spalletti è una sana via di mezzo: ricerca del successo, senza lasciare da parte l’estetica e il piacere, per gli spettatori, di assistere a una bella partita di calcio. Una filosofia che, secondo l’ex ct azzurro, non è in contrasto con quella della Juventus, anzi: "Quando si è in campo, quello che diventa fondamentale è vincere la partita. A volte si vince per la fortuna di un rimpallo o una deviazione, diventa fondamentale vincerla. Ma visto che il calcio è anche uno spettacolo, si cerca anche di fare un buon prodotto di qualità per chi lo vede. Le parole nuove non affaticano la mente, sono le stesse cose che ci annoiano e appiattiscono la qualità e la creatività delle persone".
"Quel tatuaggio sul braccio non si deve toccare"
Abituato ad affrontare le questioni di petto e ad essere piuttosto diretto nelle comunicazioni e nelle interazioni, Spalletti non può certo essere definito uno specialista del dribbling dialettico: se c’è un argomento, anche e soprattutto spinoso, lo tratta come gli altri, senza troppi giri di parole. Ed era inevitabile che prima o poi si sarebbe affrontato il tema legato al passato del tecnico di Certaldo. Quello scudetto con il Napoli è storia, così come sono rimaste per tanto tempo impresse certe parole : "Cosa mi sento di dire... Ho lasciato delle bellissime cose in tutte le città che ho allenato. Poi a Napoli è venuto fuori qualcosa di superiore per la bellezza del calcio e per quello che siamo riusciti a portare a casa, uno scudetto bellissimo. Rimarrà così, da parte mia tutto resterà intatto». A quel punto Spalletti, che cerca sempre di stemperare con l’ironia, ha sfoderato una battuta per introdurre l’argomento del famoso tatuaggio del Napoli: «Anzi, stamani (ieri, ndr) dovevo fare le analisi del sangue e me lo son fatto tirare dall’altro braccio, di qua non volevo far toccare niente", in riferimento proprio al braccio tatuato in ricordo di quello scudetto azzurro. Il neo tecnico juventino - attaccato con uno striscione (“Uomini infami, destini infami” in riferimento a una sua frase cult) - ha poi voluto puntualizzare anche i concetti espressi in un’intervista con Fabio Fazio a “Che tempo che fa”: "Quando ho lasciato il Napoli, ho detto che non avrei indossato la tuta di un’altra squadra, ma era un’affermazione legata a quella singola stagione. Io, come i miei colleghi, sono un professionista, di conseguenza il mio percorso ora mi ha portato qui alla Juventus e darò il massimo per questo club. Non è che devo smettere di fare l’allenatore perché sono stato a Napoli...".
"Koop lo volevo, Vlahovic risponde già sul campo"
Spalletti non si è sottratto nemmeno a rispondere alle domande sui singoli : di solito gli allenatori si sottraggono, preferendo i discorsi generali. Ma al primo giorno il tecnico di Certaldo ha voluto parlare anche di elementi che, per un motivo o per l’altro, fanno discutere. Il primo è Koopmeiners: "Teun è un calciatore che conosco bene, perché lo abbiamo seguito nelle squadre precedenti in cui ho allenato. Poi costava tanto e non lo abbiamo potuto prendere. Mi piaceva, quando l’ho incontrato l’altro giorno gli ho ricordato di quando ho cercato di convincerlo... Per me è un mediano e può essere anche una mezzala, in passato ha fatto anche il difensore centrale. Direi che bisogna fare i complimenti a Gasperini perché allenandolo gli ha permesso di rendere molto bene anche in una posizione più avanzata". Immancabile la domanda su Vlahovic: "Per quanto riguarda Dusan, non ho ricevuto alcuna indicazione dalla società per riservare a lui o ad altri giocatori della rosa un trattamento diverso, di conseguenza parlerà - come è giusto che sia - il campo. E contro l’Udinese, Vlahovic ha dimostrato chiaramente quali sono le sue intenzioni, con una grande prestazione. Ci sono calciatori in rosa che preferirebbero giocare in posizioni differenti, magari, ma dovrò parlarne con loro prima di prendere delle decisioni. Posso dire, però, che al momento potremmo andare in continuità con il modulo adottato in questo inizio di stagione". E la Cremonese non è da snobbare: "Ho visto molte partite quest’anno del nostro campionato. Poche le ho viste definite, con una netta supremazia. Ho visto anche l’ultima del Napoli, la ritengo una delle più attrezzate e trova difficoltà, l’Inter ne ha perse un paio. Non siamo nelle condizioni di poter essere presuntuosi, si va ad avere assoluto rispetto per tutto e per tutti".
"So come lavora Tudor: io troverò una Juve quadrata"
La Juve è un nuovo capitolo che si apre e un po’ di emozione c’è, ma Spalletti la mette subito da parte per dare merito e mostrare rispetto nei confronti del suo predecessore: "Sono delle sensazioni bellissime quelle che sto vivendo in questo momento - ha detto l’allenatore di Certaldo, a chiudere il cerchio -. Conosciamo tutti la storia di questo glorioso club, la sua organizzazione, ma quando ci sei dentro percepisci davvero la grandezza. Ho assoluto rispetto della posizione di classifica che occupa la Juventus in questo momento e ci tengo a salutare caramente Igor Tudor. Ho avuto il piacere di conoscerlo e so come lavora. Sono sicuro che troverò una squadra quadrata, in salute, e lotteremo per raggiungere i nostri obiettivi. Inoltre colgo l’occasione per ringraziare il direttore generale Comolli per le belle parole spese per presentarmi e ovviamente per l’opportunità di essere qui". Nell’accettare il contratto con la Juventus, Spalletti ha dato l’ok anche a portarsi dietro uno staff ridotto, acconsentendo a lavorare anche con diversi professionisti già nel club: "Ho portato con me 4 collaboratori, tre collaboratori tecnici e un preparatore atletico. Sono Domenichini, Martusciello, Russo e Sinatti". Invece non ci sarà un altro fedelissimo e Spalletti spiega il motivo: "Spendo due parole in favore di Baldini, che ha deciso di terminare questa collaborazione e sono rimasto sorpreso. Lo ringrazio per quello che mi ha messo a disposizione, è uno di quelli bravi a fare il suo lavoro. È un’avventura stimolante e fa parte del lavoro dell’allenatore provare a migliorare e valorizzare le statistiche e le prestazioni dei calciatori".
TORINO - Le emozioni da primo giorno di scuola, anche se alle spalle ci sono più di 30 anni da allenatore e una vita intera nel mondo del calcio. Luciano Spalletti è concentrato, sul pezzo, ma la felicità traspare dalle prime parole da tecnico della Juve: c’è la voglia di rimettersi in pista, di rientrare dalla porta principale, di riassaporare ciò che più gli mancava. E di far viaggiare veloce il pallone in questa nuova Juve: "Non faccio slogan perché non mi piacciono, visto che rischiano di sostituire i fatti. Bisogna lasciare che a parlare sia il rumore del pallone che scorre sull’erba: è il modo corretto per parlare ai tifosi". Ma per i tifosi forse la parola più attesa è quella che di solito è un tabù: invece Spalletti non si nasconde, del resto non lo ha mai fatto in carriera. "Spero di rientrare nel giro scudetto, perché no? È un po’ quello che si commentava l’altro giorno con i giocatori nello spogliatoio, le intenzioni devono essere al massimo. Sono state giocate nove partite, ne mancano ventinove, sono tante. Ne ho viste di tutti i colori nei miei 30 anni di professione". Dovunque è andato, Luciano ha lasciato il segno. E se la Nazionale è un ricordo che fa male, la determinazione del nuovo condottiero juventino è quella di sempre: "Non so quanto riuscirò a incidere, ma so quale sarà il mio comportamento dalla mattina quando mi sveglierò alla sera quando andrò a dormire. Ed è questa mentalità e questo pensiero che cercherò di instillare nella testa dei miei giocatori".
"Se ho accettato 8 mesi di contratto è perché ci credo"
Il contratto è anche un atto di fede, specialmente nella sua durata: fino a giugno, con opzione per un altro anno in caso di qualificazione alla Champions, quindi al raggiungimento dell’obiettivo minimo. Spalletti così si è voluto rimettere in gioco, atteggiamento che la società bianconera ha apprezzato tantissimo. Così come sono piaciute le parole nella conferenza di presentazione, quando il discorso è andato sulle convinzioni profonde che hanno spinto l’allenatore toscano ad accettare questa nuova, stimolante ma al tempo stesso complicata sfida: "L’idea sta tutta racchiusa in quello che ho accettato per venire qua. Se non avessi creduto nelle potenzialità di questa squadra, nonostante i momenti difficili che ha passato... Perché avrei accettato un contratto di otto mesi? Credo di poter fare un buon lavoro con loro. Si passa dalla volontà, dalla disponibilità e dalla disciplina per ottenere risultati importanti. Non so il livello, ma le mie intenzioni sono alte: per un club come la Juventus bisogna entrare sempre in Champions League". Chiaro e diretto, nella comunicazione, come nelle intenzioni, quando ha spiegato cosa volesse dire ai giocatori nel momento delle prime strette di mano: "Ho detto a Mattia Perin che dipenderà da loro perché saranno le loro qualità a determinare quello che sarà il mio futuro. Io fortunatamente, per quella che è stata la mia carriera, non devo essere rassicurato sul mio futuro. È giusto che io venga valutato passo dopo passo. Faremo questa esperienza insieme e la trovo una situazione molto semplice, onesta e chiara. Si comincia a lavorare cercando di collaborare con tutti gli staff. Non ho avuto alcuna difficoltà ad accettare un contratto di questo tipo, anzi fossi stato nella Juventus mi sarei comportato allo stesso modo".