Juve, a Cremona la spinta dal fondo. Rabbia Lucio, ma lo scherzetto Vardy dura poco

Respirare. A pieni polmoni. E poi guardarsi negli occhi, con quel pizzico d'orgoglio che è (finalmente) tornato. Per capire il significato più profondo della vittoria della Juventus allo Zini di Cremona, bisogna andare oltre l'1-2 finale, oltre la rete di Kostic - redivivo - e quella di Cambiaso, pur tornato su alti livelli. Oltre anche la paura targata Vardy. Bisogna arrivare, ecco, al momento in cui il triplice fischio cambia il volto dei bianconeri: l'adrenalina di giorni da montagne russe si fa gioia più sfrenata.
Non sono soltanto fantasmi scacciati: è un intero periodo chiuso a chiave, che il successo con l'Udinese aveva sì frenato, ma non spegnendo le incognite. Stavolta sì, si può dire, e potrà dirselo in primis Luciano Spalletti: da qui si può solo migliorare. E se è stato toccato il fondo, qualcuno pare l'abbia sfruttato per prendere la spinta, una rincorsa verso l'uscita dal guscio. Di sicuro, Cremona era un test interessante, e lo è stato fin dal principio. Cioè dalle scelte.
Le scelte di Spalletti
Il debutto di Lucio non è stato con la difesa a quattro, come s'immaginava. Ma con la retroguardia a tre, così come aveva detto. La novità, semmai, è stata fornita dagli interpreti: Gatti e Kalulu erano a disposizione, allo stesso modo Rugani. Però Spalletti ha scavalcato le scelte facili e ha osato, magari per costruire sin da subito un destino più forte: dietro, al posto di Kelly che è bloccato dalla lombalgia e dagli acciacchi della continuità, ci è finito un Koopmeiners vivo. Vivissimo.
Sorpresa? Fino a un certo punto. Pure questo, in fondo, l'aveva raccontato in sede di presentazione. E Koop da difensore aveva raccontato a più riprese di sentirsi a proprio agio. Dunque, da una necessità, la sensazione è quella di aver trovato una virtù. Per il resto, canovaccio che non cambia, perché la frase sul lavoro di Tudor è stata tutt'altro che lanciata per caso. Perciò: Locatelli e Thuram, i suoi perni in mezzo; Kostic e Cambiaso, perché sono gli esterni che più gli piacciono. Davanti McKennie a oscillare tra mediana e attacco, Openda (che vuole largo, più largo) e Vlahovic davanti, a fare il centravanti, e a farlo con un'attitudine semplicemente fondamentale.
La partita di sospiri
Questa, la Juventus di Cremona. Che più delle azioni si compone di sospiri. E che spesso soffre le incursioni: Vandeputte spinge, Barbieri pure; Payero è pericoloso e infatti Nicola lo avvicina a Bonazzoli, con Vardy a muoversi praticamente da perno. Dopo appena due minuti, la curiosità sull'approccio diventa praticamente certezza acquisita: è la Juve a fare la partita, a scambiare con più frequenza, a capire le distanze e a sfruttare i metri che i lombardi pur concedono. Nella prima, vera azione bianconera, la zolla di campo di McKennie fa esattamente ciò che deve: dà ansia. Weston si butta dentro e vede Openda, da lì un tacco nella terra di nessuno che viene percepito come pericolo pubblico, fino al tocco di Vandeputte pronto a farsi assist al bacio per Kostic. È il vantaggio. E lo è subito. Neanche il tempo di togliere le mani dalla tasca, che Spalletti smorza un sorriso, ricordandosi di avere oltre novanta minuti davanti e un ambiente pronto a caricarsi alla minima occasione. Soprattutto: predica e impone continuità. La Juventus esegue al 5', dopo un quarto d'ora pare dominare in maniera piuttosto netta.
La Juve bella da vedere
E al 20' è bella da vedere, com'è una meraviglia il movimento di Vlahovic a liberarsi dell'uomo col sinistro, a portarsela avanti col destro e a calciare con quest'ultimo in posizione defilata. La conclusione, centrale e neutralizzata da Audero, sembra comunque il preludio a una cascata di chance. Ma non piove più. Non da una sola parte, almeno. Alla mezz'ora viene fuori la Cremo e Gatti rischia in area con Payero (tocco minimo, giusto lasciar proseguire), mentre Openda inizia la sua personalissima lotta con il gol che non arriva. Ci prova una volta, al 35', su invenzione di Cambiaso: tarda il tiro e quindi sbaglia. Ci prova di nuovo, poco dopo, e Spalletti dalla panchina inizia persino ad agitarsi. Il motivo? Lo vuole più largo, in aiuto nelle uscite, senza incastrarsi nell'inutile incaponirsi.
Risposto alle pressioni
A fine primo tempo, è una Juve a metà. Ha risposto alle pressioni, è evidentemente organizzata, però è figlia del momento e soggetta a sbalzi d'umore, come di condizione mentale.Si torna in campo e Lucio mantiene l'undici lanciato dall'inizio: chissà se oggi lo rifarebbe. La risposta della Cremonese è infatti rabbiosa, compatta. Emoziona il pubblico. Che grida all'occasione di Vandeputte, che spinge quando la squadra di Nicola ha tre chance in tre minuti. Al 61', la svolta è la prima firma dalla panchina: dentro Conceiçao e fuori Openda. Sette minuti più tardi, Chico sfonda e ancora un tocco avversario - stavolta Terracciano - agevola il gol di Cambiaso. È il 2-0. È fatta, anzi no: nel finale spunta Vardy versione Halloween per dare pepe (e rabbia, per Spalletti). Ma lo scherzetto dura un attimo e si chiude col dolce della vittoria. La seconda di fila. Quella che dà più speranza di tutte, che rimette Lucio a quattro punti dalla vetta.
