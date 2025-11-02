Juve, a Cremona la spinta dal fondo. Rabbia Lucio, ma lo scherzetto Vardy dura poco

Non sono soltanto fantasmi scacciati: è un intero periodo chiuso a chiave, che il successo con l'Udinese aveva sì frenato, ma non spegnendo le incognite. Stavolta sì, si può dire, e potrà dirselo in primis Luciano Spalletti: da qui si può solo migliorare. E se è stato toccato il fondo, qualcuno pare l'abbia sfruttato per prendere la spinta, una rincorsa verso l'uscita dal guscio. Di sicuro, Cremona era un test interessante, e lo è stato fin dal principio. Cioè dalle scelte.

Le scelte di Spalletti

Il debutto di Lucio non è stato con la difesa a quattro, come s'immaginava. Ma con la retroguardia a tre, così come aveva detto. La novità, semmai, è stata fornita dagli interpreti: Gatti e Kalulu erano a disposizione, allo stesso modo Rugani. Però Spalletti ha scavalcato le scelte facili e ha osato, magari per costruire sin da subito un destino più forte: dietro, al posto di Kelly che è bloccato dalla lombalgia e dagli acciacchi della continuità, ci è finito un Koopmeiners vivo. Vivissimo.

Sorpresa? Fino a un certo punto. Pure questo, in fondo, l'aveva raccontato in sede di presentazione. E Koop da difensore aveva raccontato a più riprese di sentirsi a proprio agio. Dunque, da una necessità, la sensazione è quella di aver trovato una virtù. Per il resto, canovaccio che non cambia, perché la frase sul lavoro di Tudor è stata tutt'altro che lanciata per caso. Perciò: Locatelli e Thuram, i suoi perni in mezzo; Kostic e Cambiaso, perché sono gli esterni che più gli piacciono. Davanti McKennie a oscillare tra mediana e attacco, Openda (che vuole largo, più largo) e Vlahovic davanti, a fare il centravanti, e a farlo con un'attitudine semplicemente fondamentale.