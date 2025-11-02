"Con Tudor distruggevi il gioco", "Juve, ricordati Agnelli": Hernanes-Ferrara senza dubbi

Ferrara e la fiducia di Spalletti

Il commento di Ferrara sulla partita e sullo scudetto: "La partita della Juve cosa ci dice? Che è sempre meglio vincere (ride ndr) la prima volta. Credo sia importante per Spalletti per ridare fiducia al gruppo e questo fa il paio con quanto si è visto con l'Udinese. Si è già intravisto qualcosa di diverso da un punto di vista tattico ma è ancora troppo presto per dare un giudizio. Complimenti a Spalletti che rientra nel nostro campionato e lo fa nel migliore dei modi. Ha detto di essere già stressato? Ancora deve prendere possesso della Juventus, ma ha vissuto in questi giorni con tanta emozione sfociata poi nella vittoria. Capisco il suo stato d'animo perché tra pochi giorni c'è un'altra partita. Scudetto? Ho sentito la conferenza e il mister ha detto che le squadre davanti stanno correndo, quindi aveva lasciato lì la cosa dello scudetto. In realtà questo campionato non è così: il Napoli, che è primo, ha perso già due partite, la Roma anche lei, insomma tutte ogni tanto cadono e a maggior ragione questo può permettere alla Juve di rientrare. Se mi chiedi a me ti dico che, in questo momento, la Juve come rosa dovrà crescere tantissimo per lottare con Napoli e Inter da questo punto di vista".