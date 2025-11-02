"Con Tudor distruggevi il gioco", "Juve, ricordati Agnelli": Hernanes-Ferrara senza dubbi

La Juventus inaugura al meglio l’era Spalletti conquistando i primi tre punti grazie al successo per 2-1 sul campo della Cremonese di Nicola. Il match si apre subito con la rete di Kostic e alcune novità tattiche dell’ex ct azzurro, in particolare l’arretramento di Koopmeiners nel ruolo di terzo centrale di sinistra. I bianconeri controllano bene la gara, pur soffrendo nella ripresa il ritorno dei grigiorossi. Cambiaso firma il gol che spegne le speranze dei padroni di casa, rivelandosi decisivo dopo qualche disattenzione nel finale, come in occasione del gol di Vardy. Con questa vittoria, la Juve dà continuità al successo contro l’Udinese. Ferrara e Hernanes, nel post-partita, hanno analizzato le mosse di Spalletti: dal nuovo assetto difensivo alle prestazioni di Cambiaso e Vlahovic, fino all’impatto psicologico del tecnico nello spogliatoio.
Ferrara e la fiducia di Spalletti
Il commento di Ferrara sulla partita e sullo scudetto: "La partita della Juve cosa ci dice? Che è sempre meglio vincere (ride ndr) la prima volta. Credo sia importante per Spalletti per ridare fiducia al gruppo e questo fa il paio con quanto si è visto con l'Udinese. Si è già intravisto qualcosa di diverso da un punto di vista tattico ma è ancora troppo presto per dare un giudizio. Complimenti a Spalletti che rientra nel nostro campionato e lo fa nel migliore dei modi. Ha detto di essere già stressato? Ancora deve prendere possesso della Juventus, ma ha vissuto in questi giorni con tanta emozione sfociata poi nella vittoria. Capisco il suo stato d'animo perché tra pochi giorni c'è un'altra partita. Scudetto? Ho sentito la conferenza e il mister ha detto che le squadre davanti stanno correndo, quindi aveva lasciato lì la cosa dello scudetto. In realtà questo campionato non è così: il Napoli, che è primo, ha perso già due partite, la Roma anche lei, insomma tutte ogni tanto cadono e a maggior ragione questo può permettere alla Juve di rientrare. Se mi chiedi a me ti dico che, in questo momento, la Juve come rosa dovrà crescere tantissimo per lottare con Napoli e Inter da questo punto di vista".
Hernanes cita Agnelli e la storia Juve
Segue Hernanes: "La cosa più importante sono i tre punti direi. Vlahovic conferma che in questo avvio di stagione di essere il migliore. Mercoledì e contro la Cremonese tanta grinta e voglia di fare. Ha giocato molto bene spalle alla porta. Koopmeiners braccetto? È una roba che va capita e penso sia stato solo per questa partita. La vittoria, come diceva Ciro, e mi è anche capitato di rivedere le parole di Agnelli all'inaugurazione dell'Allianz Stadium e diceva: 'Questa squadra è abituata a vincere' e la Juve deve tornare a questo aspetto, vincere di nuovo. Scudetto? Il pensiero è giusto, deve essere quello. C'è un discorso di mentalità che la Juve non può accettare, come sentivamo in passato 'abbiamo perso ma la prestazione è stata buona'. Cioé questo non esiste per la Juve perché la società vuole vincere e puntare allo scudetto".
Ritorno Spalletti, la prova di Cambiaso e Vlahovic
A seguire il brasiliano poi parla del ritorno in A di Spalletti: "È molto bello. Di lui rimane quel Napoli vincitore dello scudetto, di tre anni fa. Gioivo a vederlo giocare. Mi auguro, e spero, che lui riesca a dare tanto alla Juve ma basta anche un 50% di quel Napoli per divertirsi, ovviamente gli interpreti sono diversi. Alla Juve serviva un allenatore con le sue spalle, perché ci sono bravi giocatori ma non sono fenomeni, però c'era bisogno di un tecnico così, una sorta di leader con una squadra molto giovane anche". Poi il commento si Vlahovic: "Quando vedo un giocatore della Juve con gesti di coordinazione sbagliati, penso non sia possibile sbagliare certe cose in questo club. In queste due partite Vlahovic ha fatto dribbling spalle alla porta che non gli ho mai visto fare. Questione di fiducia e anche di mentalità. Per me è il miglior giocatore della Juve in questa prima parte di stagione. Gli avrei voluto chiedere a cosa si è aggrappato perché il contesto (quello del rinnovo ndr) non è semplice, ma complimenti a lui".
Ferrara: "Cambiaso deve tornare ai suoi standard"
L'ex difensore bianconero, Ferrara, dice la sua su Cambiaso: "Io credo che sia un giocatore importante al di là del gol contro la Cremonese, ma ha bisogno di tornare il Cambiaso visto in diverse circostanze, mentre dopo l'infortunio ha avuto una flessione e ancora quest'anno non abbiamo visto su altissimi livelli. Sicuramente è uno di quei giocatori su cui Spalletti dovrà lavorare per ritornare sul suo standard". E anche su Vlahovic: "In queste ultime due gare ho visto un giocatore diverso nel modo di stare in campo con cattiveria e qualità che gli è sempre un po' mancata. A inizio stagione lo abbiamo visto entrare e fare gol, poi dall'inizio faticava di più ma ha sempre avuto l'atteggiamento giusto".
Dubbio modulo e futuro Juve
Ferrara poi parla della formazione: "Io penso non la rivedremo così in futuro. Ma la cosa interessante è capire se questi giocatori hanno nelle corde un possibile cambio assetto di gioco perché fino a ora abbiamo sempre visto ora. E quindi capire se potranno adattarsi a un 4-3-3 che è un modulo più affine a Spalletti. Contro la Cremonese non ha cambiato nulla, se non la posizione di Koopmeiners. Un esperimento riuscito ma lo schiera per utilizzare quella qualità in fase di possesso e dà un'opportunità in più. Vederlo tutta la stagione lì la vedo difficile".
Hernanes e la visione chiara di Spalletti
A chiudere Hernanes sottolinea un aspetto che va oltre al semplice utilizzo di Koopmeiners come difensore e ha una sua logica sulla mentalità di Spalletti: "La cosa bella è che la Juve ha giocato con tre difensori e con Kalulu largo a destra fino a ora, quindi più giocatori a distruggere il gioco ma l'utilizzo di Koopmeiners, in quella posizione, pone l'attenzione su una Juve che vuole utilizzare le qualità che ha e a creare. Questa è una chiave che mi fa capire che tipo di visione ha Spalletti".
La Juventus inaugura al meglio l’era Spalletti conquistando i primi tre punti grazie al successo per 2-1 sul campo della Cremonese di Nicola. Il match si apre subito con la rete di Kostic e alcune novità tattiche dell’ex ct azzurro, in particolare l’arretramento di Koopmeiners nel ruolo di terzo centrale di sinistra. I bianconeri controllano bene la gara, pur soffrendo nella ripresa il ritorno dei grigiorossi. Cambiaso firma il gol che spegne le speranze dei padroni di casa, rivelandosi decisivo dopo qualche disattenzione nel finale, come in occasione del gol di Vardy. Con questa vittoria, la Juve dà continuità al successo contro l’Udinese. Ferrara e Hernanes, nel post-partita, hanno analizzato le mosse di Spalletti: dal nuovo assetto difensivo alle prestazioni di Cambiaso e Vlahovic, fino all’impatto psicologico del tecnico nello spogliatoio.
Ferrara e la fiducia di Spalletti
Il commento di Ferrara sulla partita e sullo scudetto: "La partita della Juve cosa ci dice? Che è sempre meglio vincere (ride ndr) la prima volta. Credo sia importante per Spalletti per ridare fiducia al gruppo e questo fa il paio con quanto si è visto con l'Udinese. Si è già intravisto qualcosa di diverso da un punto di vista tattico ma è ancora troppo presto per dare un giudizio. Complimenti a Spalletti che rientra nel nostro campionato e lo fa nel migliore dei modi. Ha detto di essere già stressato? Ancora deve prendere possesso della Juventus, ma ha vissuto in questi giorni con tanta emozione sfociata poi nella vittoria. Capisco il suo stato d'animo perché tra pochi giorni c'è un'altra partita. Scudetto? Ho sentito la conferenza e il mister ha detto che le squadre davanti stanno correndo, quindi aveva lasciato lì la cosa dello scudetto. In realtà questo campionato non è così: il Napoli, che è primo, ha perso già due partite, la Roma anche lei, insomma tutte ogni tanto cadono e a maggior ragione questo può permettere alla Juve di rientrare. Se mi chiedi a me ti dico che, in questo momento, la Juve come rosa dovrà crescere tantissimo per lottare con Napoli e Inter da questo punto di vista".