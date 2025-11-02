"Più in 45 minuti che in 2 anni!". L'ex Juve su Spalletti, Tudor e Motta: "Ma non volevo"

Una Juve nuova, più coraggiosa, più verticale. È questa l’impressione avuta da Iaquinta nella prima vittoria dell’era Spalletti , arrivata contro la Cremonese per 2-1 . Un successo che non è passato inosservato proprio agli occhi dell’ex attaccante campione del mondo 2006 che ha voluto commentare la prestazione dei bianconeri attraverso alcune storie pubblicate su Instagram. Parole dirette, senza troppi giri, che hanno acceso il dibattito tra i tifosi. " La mano del grande allenatore si vede subito" , ha scritto Iaquinta, lasciando intendere come l’impronta di Spalletti sia già evidente. E proprio da lì è partito il suo elogio alla nuova identità tattica della Juve, capace di alternare concretezza e intensità.

Un nuovo volto per la Juve: più verticalità e coraggio nel gioco

Nel suo commento, Iaquinta ha sottolineato soprattutto l’aspetto tecnico e tattico della squadra, mettendo in evidenza la differenza rispetto al recente passato. "Ho visto più verticalizzazioni in 45 minuti rispetto agli ultimi due anni", ha scritto l’ex bomber, elogiando la mentalità offensiva portata da Spalletti. La gara, infatti, ha mostrato una Juve più dinamica e determinata, capace di sbloccare il risultato già nel primo tempo con Kostic e di gestire con maturità una ripresa più complessa, segnata dai gol di Cambiaso e Vardy. Iaquinta ha poi voluto precisare che le sue parole non erano rivolte contro nessuno: "Non volevo offendere la gestione precedente, assolutamente. Ma ho solamente esaltato le qualità di Spalletti che conosco molto bene. Detto questo: Forza Juve!". Un chiarimento che non cancella, però, l’entusiasmo per una squadra che sembra aver ritrovato spirito e identità sotto la guida del nuovo tecnico.

