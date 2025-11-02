È davvero un'altra Juventus? Vale la pena chiederselelo, almeno. E vale la pena mettersi lì e guardare cosa sia oggi la squadra bianconera. Quanto sia cambiata. Quanto starà per farlo. Così, su due piedi, naturalmente la testa è fissa sulla "spallettata" Koopmeiners. E indica intanto una chiara conoscenza, quasi a fondo, di Spalletti nei confronti della Juve. Cioè: aveva visto, e allora studiato, e quindi ha agito. Sin da subito. Perciò, sarà un'operazione destinata a ripetersi, a prendere il tempo che saprà trovare. Contro lo Sporting, la possibilità che Koop possa ritrovare quella porzione di campo resta alta. Non solo perché Kelly (out per lombalgia) non sembra al meglio, e se ci sarà non è che sarà al massimo, ma perché ha convinto. Ha proprio dato il sorriso a Lucio. E Lucio ora vuole completare l'opera, ritrovandosi Koopmeiners in costante proiezione offensiva, l'elemento che non è riuscito a portare avanti nella sfida dello Zini. Sfida da cui potrebbe essere nata una nuova Juventus, a prescindere dal modulo (simile al predecessore), dall'utilizzo di Openda - poco visto da Tudor - e dalla qualità dell'intensità, specialmente a inizio gara.