Spalletti, parla chi lo conosce bene: "Una voglia incredibile, alzerà il livello dei giocatori Juve"

L’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus ha portato una ventata di entusiasmo e curiosità alla Continassa. I primi giorni del nuovo allenatore bianconero sono stati un susseguirsi di impegni: visite mediche, firma del contratto e subito il primo contatto con la squadra. L’esordio vincente contro la Cremonese, coinciso con i 128 anni di storia del club, ha rappresentato un segnale incoraggiante per l’ambiente juventino. La squadra ha mostrato subito carattere e idee, elementi che da sempre contraddistinguono il calcio di Spalletti. Ora l’attenzione si sposta sulla Champions League, dove la Juve vuole tornare protagonista. Intanto, chi lo conosce bene, come David Pizarro, ha tracciato un ritratto lucido del tecnico toscano. L’ex centrocampista cileno, insieme a Giannichedda e Fiore, ha raccontato aneddoti e impressioni durante la Mediolanum Padel Cup. Le loro parole delineano l’immagine di un allenatore esigente, ma capace di tirare fuori il meglio da ogni giocatore.
Fiore: "Spalletti uomo giusto per la Juventus"
"Penso sia l'uomo giusto per la Juventus - ha esordito Stefano Fiore, protagonista dell'esibizione nel corso della Mediolanum Padel Cup, torneo internazionale di padel del circuito della FIP nel parlare dell'ex ct sulla panchina bianconera -. Come allenatore lo conosciamo: parla molto con i giocatori, dà loro grandi responsabilità. La Juve è un top club: diamo tanta importanza all’allenatore, ma poi sono i giocatori che devono prendere coscienza di dove sono, che giocano nella Juve e che la Juve deve lottare per i vertici. Bisogna scendere in campo con la mentalità giusta. Spalletti è un tecnico che innalza il livello dei giocatori, li migliora e può fare molto bene".
Giannichedda: "Spalletti migliorerà la Juve. Lottare per lo scudetto è nel suo dna"
Dello stesso avviso anche Giannichedda, ex centrocampista di Lazio e proprio della Juve, che fa un'analisi dettagliata dopo aver osservato Cremonese-Juventus: "Aggiustando alcune cose, Spalletti riuscirà a migliorare la Juventus. Potrà risollevare chi ha avuto un inizio di stagione difficile e fa bene ad alzare l’asticella. Come dice lui, la Juve per blasone deve puntare sempre al massimo e rientrare nella lotta scudetto". E proprio sullo scudetto ha aggiunto: "Il Napoli e l'Inter sono un po’ più avanti come processo di squadra, quindi non sarà semplice reggere il confronto, ma è auspicabile che la Juve torni a competere, perché è nel suo dna lottare per obiettivi così importanti". A chiudere anche due parole sulla Lazio e Sarri: "Il merito di questa ripresa e del buon lavoro che sta facendo la squadra è proprio di Sarri. Sta lavorando bene sotto tutti i profili: tecnico, e sappiamo che in questo è un maestro, ma anche mentale. È riuscito a entrare nella testa dei giocatori, che stanno performando bene. Non ci sono alibi: si va in campo solo per giocare la partita, e la Lazio, nonostante le difficoltà tra infortuni e un mercato praticamente assente, sta anche giocando bene".
Pizarro: "Energia, passione e competenza. Con Spalletti la Juve ha preso il top"
Tra gli ex calciatori chi lo conosce bene è David Pizarro, ex centrocampista di Udinese e Roma proprio con Spalletti in panchina. Il cileno ha parlato a Perugia, città che ospita una delle tappe della Mediolanum Padel Cup, tornei inseriti nel CUPRA FIP Tour, il circuito internazionale della FIP: "Sia come uomo che come allenatore la Juventus con Spalletti ha fatto un ottimo acquisto - spiega -. Siamo stati insieme poco tempo fa e ho visto in lui una voglia incredibile: una voglia di tornare, di dimostrare ancora una volta il suo valore. Ha energia, passione e competenza: sono sicuro che farà bene". Sull'Inter di Chivu: "Mi auguro che Cristian riesca a fare da allenatore quello che faceva da giocatore, perché in campo era fortissimo. Spero che la sua carriera in panchina possa essere altrettanto brillante: ha una bellissima squadra in mano, una delle più forti d'Italia, e sono sicuro che l'Inter anche quest'anno lotterà per il vertice". E dice la sua sulla Fiorentina: "Firenze è una piazza molto complicata. Io lì ho vissuto tre anni meravigliosi, ma è vero che ci sono sempre aspettative molto alte. Per chi è del mestiere, è una grande delusione vedere la squadra in difficoltà, anche perché sul mercato hanno fatto tanto, forse tutto il possibile. I risultati, però, non stanno rispecchiando il valore e gli sforzi che la società ha messo in campo".
Roma e Fiorentina, l'analisi di Pizarro
Poi Pizarro fa l'analisi della Roma di Gasperini: "Sono stato felicissimo dell'arrivo di Gasperini, perché conosco bene la qualità dell’allenatore. Ho seguito tanto l'Atalanta, quindi ero molto contento del suo arrivo. L'obiettivo è quello di tenere duro fino al mercato di gennaio, per arricchire ulteriormente la squadra a livello tecnico. Con qualche innesto, la Roma può restare in corsa per il campionato. Per Gasperini e la società il primo obiettivo è la qualificazione in Champions League; poi, una volta lì, tutto può succedere". Sui rinforzi: "Credo che in questo momento sia abbastanza evidente che il reparto offensivo sia quello su cui si può intervenire. Gli attaccanti stanno facendo il loro, ma magari lì davanti si può toccare qualcosa per aumentare il peso offensivo e dare più soluzioni al mister".
