Spalletti, parla chi lo conosce bene: "Una voglia incredibile, alzerà il livello dei giocatori Juve"

L’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus ha portato una ventata di entusiasmo e curiosità alla Continassa. I primi giorni del nuovo allenatore bianconero sono stati un susseguirsi di impegni : visite mediche, firma del contratto e subito il primo contatto con la squadra. L’esordio vincente contro la Cremonese, coinciso con i 128 anni di storia del club, ha rappresentato un segnale incoraggiante per l’ambiente juventino. La squadra ha mostrato subito carattere e idee, elementi che da sempre contraddistinguono il calcio di Spalletti. Ora l’attenzione si sposta sulla Champions League, dove la Juve vuole tornare protagonista. Intanto, chi lo conosce bene, come David Pizarro , ha tracciato un ritratto lucido del tecnico toscano. L’ex centrocampista cileno, insieme a Giannichedda e Fiore , ha raccontato aneddoti e impressioni durante la Mediolanum Padel Cup. Le loro parole delineano l’immagine di un allenatore esigente, ma capace di tirare fuori il meglio da ogni giocatore.

Fiore: "Spalletti uomo giusto per la Juventus"

"Penso sia l'uomo giusto per la Juventus - ha esordito Stefano Fiore, protagonista dell'esibizione nel corso della Mediolanum Padel Cup, torneo internazionale di padel del circuito della FIP nel parlare dell'ex ct sulla panchina bianconera -. Come allenatore lo conosciamo: parla molto con i giocatori, dà loro grandi responsabilità. La Juve è un top club: diamo tanta importanza all’allenatore, ma poi sono i giocatori che devono prendere coscienza di dove sono, che giocano nella Juve e che la Juve deve lottare per i vertici. Bisogna scendere in campo con la mentalità giusta. Spalletti è un tecnico che innalza il livello dei giocatori, li migliora e può fare molto bene".

Giannichedda: "Spalletti migliorerà la Juve. Lottare per lo scudetto è nel suo dna"

Dello stesso avviso anche Giannichedda, ex centrocampista di Lazio e proprio della Juve, che fa un'analisi dettagliata dopo aver osservato Cremonese-Juventus: "Aggiustando alcune cose, Spalletti riuscirà a migliorare la Juventus. Potrà risollevare chi ha avuto un inizio di stagione difficile e fa bene ad alzare l’asticella. Come dice lui, la Juve per blasone deve puntare sempre al massimo e rientrare nella lotta scudetto". E proprio sullo scudetto ha aggiunto: "Il Napoli e l'Inter sono un po’ più avanti come processo di squadra, quindi non sarà semplice reggere il confronto, ma è auspicabile che la Juve torni a competere, perché è nel suo dna lottare per obiettivi così importanti". A chiudere anche due parole sulla Lazio e Sarri: "Il merito di questa ripresa e del buon lavoro che sta facendo la squadra è proprio di Sarri. Sta lavorando bene sotto tutti i profili: tecnico, e sappiamo che in questo è un maestro, ma anche mentale. È riuscito a entrare nella testa dei giocatori, che stanno performando bene. Non ci sono alibi: si va in campo solo per giocare la partita, e la Lazio, nonostante le difficoltà tra infortuni e un mercato praticamente assente, sta anche giocando bene".