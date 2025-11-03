Spalletti, conferenza Champions Juve-Sporting: tutte le dichiarazioni in diretta

Curiosità e attesa per la prima partita in Champions League della Juve targata Luciano Spalletti: di fronte ci sarà lo Sporting Lisbona. Il tecnico ha vinto all'esordio sulla panchina bianconera nella trasferta dello Zini contro la Cremonese. Domani proverà a trovare il primo successo europeo, che coinciderà anche con il suo esordio all'Allianz Stadium da allenatore juventino. Una vittoria sarebbe importantissima anche e soprattutto in chiave classifica: la Juve, dopo le prime 3 gare, si trova al 25esimo posto con soli 2 punti raccolti. Spalletti, che quest'oggi ha guidato l'allenamento di rifinitura, presenta la gara di domani in conferenza stampa.