David e l'addio Juve, cosa c'è di vero: lo scenario clamoroso e come può aiutarlo Spalletti

David, difficoltà su tutti i livelli

David si è fermato all’involontario assist per il gol dell’1-0 laziale all’Olimpico, passando per il gol mangiato con il Villarreal e il capitombolo in area con il Milan che ha fatto in breve il giro planetario del web. Spalletti dovrà fare un lavoro extra e personalizzato sull’ex attaccante del Lilla, soprattutto dal punto di vista psicologico prima ancora che tecnico e tattico: il club lo ha preso in estate a parametro zero con l’idea di affidargli il ruolo di numero 9 titolare, poi è rimasto Vlahovic e nessuno ha il posto fisso. Nel frattempo il canadese non è riuscito a incidere e sta trovando più difficoltà del previsto a vari livelli: bisognerà dare tempo a Spalletti di trovare le soluzioni e di riuscire a entrare nella testa del giocatore, che sta avendo difficoltà pure di comunicazione per la lingua e di adattamento a una realtà diversa.