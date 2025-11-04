"Dai Gianlu, manca tanto", da Vialli al discorso con Perin: l'esordio di Spalletti che non hai visto

La rete del raddoppio e il dialogo con Perin

Nella ripresa la Juve si abbassa un po' e Spalletti non gradisce: sbraccia, passeggia nervosamente e si lamenta di alcune potenziali occasioni non sfruttate da Vlahovic. Rabbia e disperazione dopo un errore difensivo di Gatti e uno offensivo di Openda: quest'ultimo lascia spazio a Conceicao per il primo cambio nelle file bianconere. Dopo un altro gol sbagliato da Vlahovic, il tecnico calcia via una bottiglietta. Alla fine il secondo gol arriva grazie alla ribattuta di Cambiaso: anche stavolta Spalletti non esulta e ne approfitta per dare indicazioni a Koopmeiners, chiedendogli di non salire troppo. Spalletti inizia a pensare ad altri cambi. Dopo un confronto con lo staff, chiama a sé Perin, uno dei leader dello spogliatoio. "Adzic ci sta bene in questa partita qua?", chiede il tecnico. Il portiere lascia intendere che può essere un'opzione: "Fisicamente è una bestia, è forte".