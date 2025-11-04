Brutte notizie per Luciano Spalletti quando manca sempre mano al fischio d'inizio del match tra Juventus e Sporting Lisbona. Il tecnico bianconero deve fare i conti con il problema fisico di un titolare in vista della gara questa sera contro i portoghesi: si tratta di Khephren Thuram. Il francese, dopo aver saltato la sfida con l'Udinese per un problema al polpaccio sinistro, era tornato a disposizione per la Cremonese, match nel quale ha giocato dal 1' e fino al 79'. Ora per lui un nuovo fastidio.
Juve-Sporting, problemi per Thuram
Fastidio al polpaccio per Thuram, ancora: un problema che non gli consentirà di essere nella formazione titolare all'Allianz Stadium e che potrebbe vederlo accomodarsi in panchina. Spalletti, per la prima sfida Champions sulla panchina bianconera, deve fare i conti con l'acciacco di uno dei punti fermi della squadra. Il tecnico dovrà così rivedere le sue scelte per la formazione da schierare contro la compagine di Rui Borges, sfida nella quale la Juve proverà a trovare la prima vittoria europea della sua stagione. Senza il francese, Spalletti potrebbe dunque schierare McKennie e Locatelli al centro della linea a 4 in mediana, tenendo Koopmeiners in difesa come braccetto sinistro.
