Brutte notizie per Luciano Spalletti quando manca sempre mano al fischio d'inizio del match tra Juventus e Sporting Lisbona. Il tecnico bianconero deve fare i conti con il problema fisico di un titolare in vista della gara questa sera contro i portoghesi: si tratta di Khephren Thuram. Il francese, dopo aver saltato la sfida con l'Udinese per un problema al polpaccio sinistro, era tornato a disposizione per la Cremonese, match nel quale ha giocato dal 1' e fino al 79'. Ora per lui un nuovo fastidio.