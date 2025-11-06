Spalletti e i comandamenti per la sua Juve: dal prato della Continassa al cellulare

Il pre-partita e gli aspetti tattici

Non sorprende, poi, un altro aspetto chiave nella gestione dello spogliatoio. A proposito dei pre-partita: la formazione di partenza non viene più comunicata il giorno prima, come succedeva con Tudor, ma solo a poche ore dal calcio d’inizio (lo fa anche Cristian Chivu all’Inter: è un discepolo calcistico di Luciano). Non perché Spalletti non si fidi di chi resta inizialmente fuori, ma per agevolare una tenuta mentale di alto livello da parte di tutti. E, allo stesso tempo, per non dare vantaggi agli avversari. Il nuovo allenatore affronta l’ultima riunione prima della partita dando tutte le informazioni ai giocatori, comprese quelle relative all’utilizzo e alla gestione: non c’è bisogno di parlare prima del tempo. In più, il tecnico ha voluto confrontarsi con ogni singolo uomo. Anche su questioni prettamente tattiche: si è nutrito del punto di vista di tutti, ha accolto eventuali suggerimenti legati alla posizione in campo e sta cercando di adeguarsi alle richieste nella misura maggiore possibile. Koopmeiners vuole compiti d’impostazione? Accontentato, soprattutto adesso che dietro manca Kelly. Yildiz preferisce partire da una posizione più defilata a sinistra? Nessun problema. Spalletti prende appunti e cerca di indirizzare i suoi pensieri. Per ora con feedback positivi: la squadra recepisce le indicazioni e inizia ad assimilare qualche concetto chiave. La prestazione contro lo Sporting, dopo quella di Cremona, aumenta la connessione della Juve col mister. Non è poco, anzi è il massimo che Spalletti potesse fare nella sua prima settimana alla Continassa.