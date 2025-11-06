Bamballi, Milia e Boufandar: la Juve blinda il futuro, sognando nuovi Huijsen e Yildiz

Giovani talenti crescono e sperano di emulare presto i percorsi dei predecessori Yildiz, Huijsen, Miretti, Soulè ecc. Tutti ragazzi che dalla Primavera bianconera hanno poi spiccato il volo. Motivo per cui la Juventus non vuole farsi cogliere impreparata ed è pronta a blindare alcuni dei gioiellini, che si stanno mettendo in luce nelle fila della formazione Under 20. Il primo ad aver chiuso il rinnovo del contratto è stato il terzino destro Leo Bamballi. Il talento scuola Lione ha allungato fino al 2029 il legame in essere con la società bianconera. Un prolungamento che era già in agenda da qualche settimana: si attendeva per chiudere solamente il compimento della maggiore età (a fine ottobre) da parte del laterale destro. Avanti insieme, con un percorso che appare già bello delineato all’orizzonte: l’anno prossimo Leo salirà in Under 23 e andrà a giocare tra i professionisti.
Next Gen che attende tra qualche mese a braccia aperte pure il centrocampista Nicolò Milia, che ha appena debuttato nella Coppa Italia Lega Pro. Il classe 2007 spera di rifare la trafila vissuta da Fabio Miretti. Dopo essere cresciuto nelle giovanili bianconere il talento di Carmagnola sogna di arrivare in Serie A con la maglia della sua squadra del cuore. Un passo alla volta. Prima in Next Gen e poi magari un anno in prestito di apprendistato in B come accaduto qualche stagione fa a Fagioli. Intanto alla Continassa hanno iniziato a programmare il rinnovo fino al 2029.
Rinnovo in vista anche per Boufandar
Infine occhio pure al compagno di reparto italo-marocchino Adam Boufandar. Il mediano nato e cresciuto a Savigliano è in scadenza il prossimo 30 giugno, ma la Juve intende rinnovargli il contratto, in modo da non perderlo a parametro zero tra qualche mese. Qualche squadra francese e tedesca, infatti, ha già sondato il terreno, ma i bianconeri vogliono tenerselo stretto. Lavori in corso.
