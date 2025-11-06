Bamballi, Milia e Boufandar: la Juve blinda il futuro, sognando nuovi Huijsen e Yildiz

Giovani talenti crescono e sperano di emulare presto i percorsi dei predecessori Yildiz, Huijsen, Miretti, Soulè ecc. Tutti ragazzi che dalla Primavera bianconera hanno poi spiccato il volo. Motivo per cui la Juventus non vuole farsi cogliere impreparata ed è pronta a blindare alcuni dei gioiellini, che si stanno mettendo in luce nelle fila della formazione Under 20. Il primo ad aver chiuso il rinnovo del contratto è stato il terzino destro Leo Bamballi. Il talento scuola Lione ha allungato fino al 2029 il legame in essere con la società bianconera. Un prolungamento che era già in agenda da qualche settimana: si attendeva per chiudere solamente il compimento della maggiore età (a fine ottobre) da parte del laterale destro. Avanti insieme, con un percorso che appare già bello delineato all’orizzonte: l’anno prossimo Leo salirà in Under 23 e andrà a giocare tra i professionisti.