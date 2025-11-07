“Mi aspettavo le difficoltà di David. Zhegrova, uno dei più talentuosi mai visti”

Jonathan David sta vivendo un avvio di stagione complesso alla Juventus , dove sta facendo fatica a replicare prestazioni e numeri realizzati con la maglia del Lille negli anni scorsi. Difficoltà che, tuttavia, non hanno sorpreso chi lo ha conosciuto da vicino come Alessandro Barnaba . Il presidente di Merlyn Advisor — il fondo che detiene la proprietà del club francese dal 2020 — è intervenuto a margine del Football Business Forum organizzato dalla SDA Bocconi a Milano. Nel suo intervento, Barnaba ha parlato non solo del momento del centravanti canadese ( che ha appena vinto il premio come miglior giocatore CONCACAF della stagione 2024/25), ma anche di Edon Zhegrova , altro ex talento del Lille oggi alla Juve.

David e le difficoltà alla Juve, parla Barnaba

Queste le parole di Barnaba su David: “Conosco Jonathan molto bene: abbiamo condiviso cinque anni insieme e abbiamo parlato con lui, sia che il presidente del club Letang, della possibilità di un rinnovo. Alla fine però non siamo riusciti a trovare un’intesa, perché lui ha sempre voluto confrontarsi con un campionato di alto livello, come quello italiano o inglese. Cambiare campionato non è semplice, e nel suo caso lo è ancora meno, essendo un 9 molto atipico. Non ha trovato una squadra plasmata intorno a lui come accadeva al Lille, quindi mi aspettavo qualche difficoltà iniziale. Detto ciò, se si guarda la distanza percorsa ogni partita e l'impegno in fase difensiva, il lavoro che fa di supporto agli altri giocatori, è un giocatore eccezionale. Non possiede l’istinto del gol tipico del classico numero 9: se uno vuole farlo giocare da 9 normale ha più difficoltà”.

“Zhegrova, il problema è…”

Per quanto riguarda Zhegrova invece: “Si tratta di uno dei calciatori più talentuosi che abbia visto, ma ha dovuto affrontare un infortunio importante che inizialmente era stato sottovalutato, sembrava meno grave di quanto poi si sia rivelato. È stato costretto a sottoporsi a un’operazione e da quel momento non ha più potuto giocare fino al termine della stagione. Edon è arrivato alla Juventus dopo otto mesi di inattività: serve tempo per riprendere la capacità di ritmo per un giocatore con le sue doti di velocità e agilità. Me l'aspettavo non avrebbe potuto ristabilirsi: è normale ci vogliano mesi per tornare al massimo della forma con i ritmi che ci sono oggi. Ma Edon resta un giocatore con un talento immenso, magari Spalletti saprà valorizzare il suo estro, in campo e fuori: va gestito in una maniera un po' speciale. Se ci riuscirà, sono convinto che farà molto bene”.

