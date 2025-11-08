Perché Juve-Toro si fa decisiva. Spalletti, c’è un nome che stupisce più di tutti

TORINO - La voce è tornata. La voglia di sorprendere non è mai andata via. Tutto sommato, una buona base di partenza per Luciano Spalletti , che allo Stadium questo pomeriggio affronterà da protagonista il primo derby di Torino . E che - soprattutto - vorrebbe chiudere dietro di sé l’impatto Juve con un successo non solo importante. Ma proprio determinante. Così, nessuna sorpresa, nemmeno quelle che pur amerebbe presentare. Andrà di certezze di formazione e di messaggi chiari, ormai interiorizzati dalla squadra. Uno sugli altri: «Se giochiamo come fatto con lo Sporting, la vittoria è una conseguenza». N’è convinto, Lucio. E non può essere altrimenti: nell’ultima partita la Juve ha totalizzato 9 tiri in porta, ne ha subito soltanto 1. Perché non è arrivato il successo? Per un po’ di imprecisione, certo. Però pure per un bel po’ di sfortuna e per un grande Rui Silva : sul proprio cammino, la Juventus si augura di non trovare situazioni simili, non subito. La ruota è fatta per girare, no? E allora, pensa Spalletti , che continui a farlo. Prima o poi andrà nella direzione desiderata dai bianconeri. Per cui, la vittoria con il Toro potrebbe effettivamente dare una svolta considerevole.

Il sostegno dello Stadium

La classifica non è affatto brutta come può indicare la sesta piazza in classifica, però aggiungere tre punti, in attesa di capire i risultati delle altre, darebbe la certezza di essere sulla strada giusta, di essersi quantomeno rimessi in carreggiata. «La squadra ha dimostrato carattere, forza, corsa, voglia di portare a casa le partite. Bisogna mettere a posto che ogni tanto siamo sporchi nel giocare sullo stretto», aveva spiegato l’allenatore, ancora nel post Champions. E su questo lavoro ha ripreso la marcia verso il derby, dove si aspetta che la Juve ragioni un po’ più di testa e un po’ meno di pancia. Perché sarà pur vero che i nervi e soltanto i nervi siano stati in grado di reggere l’urto delle incomprensioni nate con Tudor, però allo stesso tempo la strada spallettiana è fatta di fraseggio, di gioco, di personalità. E di limare gli errori, provare quasi a evitarne. Per quanto possibile. «Le nostre palle, le abbiamo riconquistate. Ed è stata lotta dura, fatta di contrasti. Per una grande percentuale di quelle riprese - aveva spiegato Lucio -. Nella loro percentuale di palle riconquistate, invece, è che molte gliene abbiamo regalate. Per questo motivo mi sono un po’ inalberato, ma rimane una grande prestazione. Il pubblico ha partecipato, l’effetto della squadra è stato percepito da tutti». Per questo motivo, ci si aspetta altro sostegno e nuovi applausi allo Stadium, che si eviti qualche mugugno di troppo sentito dopo il pareggio con lo Sporting.