Perché Juve-Toro si fa decisiva. Spalletti, c’è un nome che stupisce più di tutti

TORINO - La voce è tornata. La voglia di sorprendere non è mai andata via. Tutto sommato, una buona base di partenza per Luciano Spalletti, che allo Stadium questo pomeriggio affronterà da protagonista il primo derby di Torino. E che - soprattutto - vorrebbe chiudere dietro di sé l’impatto Juve con un successo non solo importante. Ma proprio determinante. Così, nessuna sorpresa, nemmeno quelle che pur amerebbe presentare. Andrà di certezze di formazione e di messaggi chiari, ormai interiorizzati dalla squadra. Uno sugli altri: «Se giochiamo come fatto con lo Sporting, la vittoria è una conseguenza». N’è convinto, Lucio. E non può essere altrimenti: nell’ultima partita la Juve ha totalizzato 9 tiri in porta, ne ha subito soltanto 1. Perché non è arrivato il successo? Per un po’ di imprecisione, certo. Però pure per un bel po’ di sfortuna e per un grande Rui Silva: sul proprio cammino, la Juventus si augura di non trovare situazioni simili, non subito. La ruota è fatta per girare, no? E allora, pensa Spalletti, che continui a farlo. Prima o poi andrà nella direzione desiderata dai bianconeri. Per cui, la vittoria con il Toro potrebbe effettivamente dare una svolta considerevole.
Il sostegno dello Stadium
La classifica non è affatto brutta come può indicare la sesta piazza in classifica, però aggiungere tre punti, in attesa di capire i risultati delle altre, darebbe la certezza di essere sulla strada giusta, di essersi quantomeno rimessi in carreggiata. «La squadra ha dimostrato carattere, forza, corsa, voglia di portare a casa le partite. Bisogna mettere a posto che ogni tanto siamo sporchi nel giocare sullo stretto», aveva spiegato l’allenatore, ancora nel post Champions. E su questo lavoro ha ripreso la marcia verso il derby, dove si aspetta che la Juve ragioni un po’ più di testa e un po’ meno di pancia. Perché sarà pur vero che i nervi e soltanto i nervi siano stati in grado di reggere l’urto delle incomprensioni nate con Tudor, però allo stesso tempo la strada spallettiana è fatta di fraseggio, di gioco, di personalità. E di limare gli errori, provare quasi a evitarne. Per quanto possibile. «Le nostre palle, le abbiamo riconquistate. Ed è stata lotta dura, fatta di contrasti. Per una grande percentuale di quelle riprese - aveva spiegato Lucio -. Nella loro percentuale di palle riconquistate, invece, è che molte gliene abbiamo regalate. Per questo motivo mi sono un po’ inalberato, ma rimane una grande prestazione. Il pubblico ha partecipato, l’effetto della squadra è stato percepito da tutti». Per questo motivo, ci si aspetta altro sostegno e nuovi applausi allo Stadium, che si eviti qualche mugugno di troppo sentito dopo il pareggio con lo Sporting.
Chi piace tanto a Spalletti
Sì, la classifica in Champions, ad oggi, vedrebbe i bianconeri fuori addirittura dai playoff. Ma considerata la situazione di partenza, si può dire che il peggio potrebbe finalmente finire altrove, magari in un ricordo da non ripescare, non in tempi brevi. Ecco perché Juve-Toro si fa praticamente decisiva, ecco perché Spalletti la teme più delle altre: è l’ultimo passaggio, per una squadra che spesso questi li ha sofferti, come uno studente e il capitolo finale di un libro tollerato malvolentieri. I suoi alunni, comunque, hanno dato a Luciano delle buone sensazioni. In fondo, «loro sono ordinatissimi, si impegnano e vengono a lavorare». Proprio come aveva detto. E proprio come immaginava, in questi primi giorni ha trovato delle chicche interessanti, alle quali presto potrebbe anche aggrapparsi. Un nome? Miretti. Gli piace. Tanto. Come gli è piaciuto, finora, l’atteggiamento dei calciatori, che a loro volta hanno apprezzato i toni pacati dell’allenatore, la (sincera) fiducia mostrata da Spalletti nei confronti di molti. Anche - o forse, in particolare - di chi fino a questo momento ha visto poco il campo. E ora ha saputo ritrovare parecchia luce.
