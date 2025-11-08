Spalletti chiaro: "Juve, poi si fa confusione". E spiega il manuale per Yildiz-Conceicao

Primo derby della Mole per Luciano Spalletti ( qui la diretta dell'incontro ), che si prepara a sfidare il Torino nella sua prima partita da allenatore bianconero all' Allianz Stadium . Nel pre partita, il tecnico della Juve è intervenuto ai microfoni di Dazn: " Qui è bellissimo per la vicinanza del pubblico al campo, la partecipazione, si sente di più l’emozione e l’amore per questi colori e per la maglia : è tutto più bello".

Juve-Torino, le parole pre partita di Spalletti

"Ho ringraziato i calciatori per la disponibilità mostratami fin dal primo momento - ha detto Spalletti -, perché quella diventa fondamentale. Poi chiaro che facendo buone partite puoi andare avanti tentando di metterci una cosina in più. Le cose diventano anche pericolose a mettercene tante, si rischia di fare confusione. Bisogna avere equilibrio in campo: si va per gradi, con calma, ma per il momento le risposte sono molto positive".

"Yildiz e Conceicao? Non possono difendere troppo"

Sulla scelta di schierare ancora Yildiz e Conceicao alle spalle di Vlahovic ha poi aggiunto: "La prima cosa da fare è metterli nelle condizioni di giocare nella metà campo avversario: se gli fai fare rincorse dispendiose in fase difensiva gli rimane meno possibilità di evidenziare le loro qualità. Avere calciatori rapidi, tecnici, che sanno saltare l’uomo ti offrono molte più soluzioni per attaccare. Per il momento abbiamo fatto vedere che riusciamo a sopportare i due calciatori sotto Dusan, per cui andiamo avanti così e poi valuteremo. C’è il rischio della stanchezza dell’ultima partita, ma se li fai giocare dopo e sono stanchi hai sbagliato la sostituzione… Un po’ di bisogno di ripetere la stessa formazione ce l’avevamo, perciò abbiamo tenuto botta".