Paleari, cazzotto in testa a Vlahovic: social Juve furiosi, cosa dice il regolamento

Episodio a dir poco dubbio nel finale del primo tempo di Juve-Torino . Su una palla alta in area di rigore granata, infatti, Paleari è uscito con i pugni, colpendo in piena testa Vlahovic . L'attaccante serbo è subito caduto a terra dolorante, ma l'arbitro Zufferli non ha interrotto il gioco per accertarsi delle condizioni del giocatore bianconero. Un'azione che avrebbe meritato quantomeno di essere rivista , e che ha generato molte polemiche da parte dei tifosi della Juve.

Juve-Torino, scontro Paleari-Vlahovic: cosa dice il regolamento

Il regolamento parla chiaro: in un'azione di questo tipo, se il portiere tocca la palla non è fallo. In caso contrario, invece, l'arbitro deve assegnare calcio di rigore. Dalle immagini trasmesse in diretta non è chiaro se Paleari abbia colpito o meno la sfera, ma l'arbitro Zufferli avrebbe dovuto interrompere il gioco per sincerarsi delle condizioni di Vlahovic, colpito alla testa, e permettere un check approfondito da parte del VAR.

l commenti dei tifosi

Sui social i tifosi della Juventus hanno gridato allo scandalo. Dopo che Paleari ha esultato per aver salvato su un tiro di Conceicao, anche se Zufferli non ha concesso calcio d'angolo, si è reso protagonista anche di questo episodio al limite. "Mai vista una cosa così", scrive un tifoso su X. "Ma non mi pare che Paleari abbia preso la palla", ha aggiunto un altro. E ancora: "Dopo Gila e Paleari praticamente abbiamo capito che non ci fischiano a favore nemmeno se gli avversari si dichiarano colpevoli".

