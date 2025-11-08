Conceicao furia in panchina, saltano i nervi: "Ma vaff...", ecco perché non c'entra Spalletti

È stata una prestazione più che positiva quella di Francisco Conceicao nel derby della Mole contro il Torino . L'attaccante della Juve con la sua rapidità ha messo più volte in pericolo la difesa granata, ma non è riuscito a trovare la giocata vincente. Al momento del cambio, però, le telecamere hanno ripreso il portoghese estremamente nervoso in panchina , ma non per colpa di Spalletti.

Rabbia Conceicao, cosa è successo

Una volta uscito dal campo, sostituito da Zhegrova, Conceicao si è seduto in panchina, visibilmente nervoso. Dalle immagini si può vedere chiaramente il portoghese mandare a quel paese qualcuno. Il riferimento non è a Spalletti ma all'arbitro Zufferli, che nel corso di tutta la partita non ha mai fischiato i falli dei giocatori del Torino nei suoi confronti. A placare gli animi ci ha pensato Vlahovic che, sostituito insieme a Conceicao, ha cercato di calmarlo, abbranciandolo.

Juve-Torino, Zufferli nel mirino del portoghese

Un derby è sempre un derby, una sfida ricca di agonismo e competitività. Eppure, nonostante questo, l'arbitro Zufferli ha ammonito soltanto un giocatore, il centrocampista granata Asllani. Conceicao in più di un occasione è finito a terra a seguito di interventi duri, ma l'arbitro della partita non ha quasi mai fischiato questi falli in favore dei bianconeri. Questo ha portato alla frustrazione di Francisco, che una volta uscito dal campo ha quindi sfogato la sua rabbia.

