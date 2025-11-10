Tuttosport.com
Spalletti ferma la corsa, Juve in pausa. Kelly verso il rientro, Cabal ci spera

Alla Continassa si ricomincia a lavorare giovedì. A Firenze il difensore inglese tornerà a disposizione
Marco Amato
4 min
A tutta velocità sul rettilineo, con poche chance di guardarsi indietro negli specchietti, di pensare al bilanciamento della monoposto o ragionare su come risparmiare le gomme. E stata un po' questa la vita alla Continassa nell'ultimo periodo: dall'esonero di Tudor all'arrivo di Spalletti, passando per un calendario fittissimo che ha visto la Juventus scendere in campo ogni tre giorni. Il post Derby della Mole, e l'apertura della finestra dedicata alle nazionali, dà quindi l'occasione per spingere forte sul freno, magari aprire un po' la visiera del casco e prendere una boccata d'ossigeno. Per chi resta a Torino ci sono quattro giorni di ferie: il centro sportivo bianconero chiude i cancelli e riaccoglierà i calciatori giovedì. Giorni necessari anche a Spalletti per raccogliere i messaggi lasciati dalla partita contro il Torino, rielaborarli e lavorare su quella che dovrà iniziare ad assomigliare sempre più alla sua idea di Juve, dall'abito tattico al modo in cui si interpretano le partite.

Esclusi eccellenti a disposizione

In questo senso, il tecnico di Certaldo può dirsi fortunato perchè ci sono degli esclusi eccellenti dall'ultima tornata di convocazioni. Restano a Torino, infatti, McKennie, Thuram, Gatti e Koopmeiners. Da giovedì, l'allenatore avrà a disposizione qualcosa in più del solito gruppetto escluso dalle rispettive selezioni e, quindi, l'occasione per la colata di cemento che darà la forma alle fondamenta del suo progetto tecnico.
A partire, invece, sono: Locatelli, Cambiaso, Yildiz, Openda, Kostic, Vlahovic, Conceiçao, Adzic, David e Zhegrova. E, chissà, magari anche chi sarà impegnato nei ritiri, in giro per mezzo mondo, riceverà sul proprio telefono i compiti a casa: riflessioni e video su posizioni e movimenti che dovranno interpretare una volta rientrati.

Si svuota l'infermeria

D'altronde, il tempo è poco e le cose da fare diverse. A dare ulteriore spinta, in vista del prossimo impegno di campionato, contro la Fiorentina il 22 novembre, saranno gli armadietti dell'infermeria che iniziano a svuotarsi. È ben indirizzato sulla via del ritorno Kelly: protagonista della prima parte di stagione, adesso si giocherà un posto nella difesa a quattro di Spalletti, ma soprattutto darà al tecnico il lusso di poter scegliere e non muoversi sempre in mezzo alle ristrettezze e le difficoltà. Discorso simile per Cabal che accarezza l'idea del rientro in gruppo durante questa sosta, per poi candidarsi ad un posto nella lista dei convocati per le prossime partite.

