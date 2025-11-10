Il giocatore in più che spacca le difese avversarie: Spalletti, con il 4-3-3 è perfetto

TORINO - Come ha detto Spalletti: "Non manca tanto". E però manca comunque qualcosa. Che va dalla condizione fisica fino alle risposte del campo, finora arrivate esclusivamente a singhiozzo. Edon Zhegrova si sta prendendo pian piano la Juve. Cioè, più piano del previsto. Tutta colpa dei soliti problemi, di una pubalgia che gli ha rovinato la scorsa stagione e che non lo lascia tranquillo nemmeno in questa nuova versione bianconera. Comunque, "il ragazzo è svelto e sveglio", ha sorriso Lucio. E sono due doti che gli piacciono, come gli è piaciuto l’ingresso contro il Torino, al posto di Conceiçao: il kosovaro si è piazzato sulla fascia destra e, una zeppettina dopo l’altra, ha guadagnato occasioni. Se ne sono contate quattro, giusto in una manciata di minuti. Segnali piuttosto evidenti di ciò che è in grado di fare, e di quanto anche lo stesso allenatore finisca poi per contare sul suo estro, pure adesso che la condizione è quella che è. In questo momento, Zhegrova avrebbe anche qualche minuto in più nelle gambe, ma la scelta dell’allenatore è dettata puramente da un discorso di tenuta. Anche questo, in fondo, è stato parte del suo discorso al termine del derby. "Quando ripartono non diventa più la partita di Conceiçao e Zhegrova, a rincorrere per 60 metri poi perdi". Eppure, dice Lucio, "se decide di star lì può diventare una spina nel fianco".