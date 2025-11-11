Thuram, Spalletti ti guarda e sorride: fascia, niente Francia e all-in nel nuovo ruolo

TORINO - A volte, è proprio vero che le buone notizie arrivano travestite da delusioni. Ne sa qualcosa Khéphren Thuram che - esattamente come il fratello Marcus, appena rientrato dal lungo stop per infortunio - stavolta non è stato chiamato dal ct Deschamps per le gare di qualificazione mondiale della Francia contro Ucraina e Azerbaijan . Un’esclusione che, di certo, non ha fatto piacere all’ex Nizza. Specie a margine di un mese complesso, a tratti frustrante, come quello vissuto in bianconero tra guai fisici, sconfitte pesanti e cambi in panchina. Mettere la testa fuori dalla Continassa - anche solo per una decina di giorni - sarebbe tornato utile per ritrovare energie fisiche e mentali. Per staccare momentaneamente la spina, e ripresentarsi più motivati e consapevoli al rientro dalla sosta.

Fiducia in Thuram

Niente da fare. Thuram è rimasto a Torino insieme alla maggior parte del gruppo squadra, che riprenderà ad allenarsi giovedì pomeriggio, dopo i quattro giorni di tregua concessi da Spalletti. Il tecnico bianconero lo ha ereditato così: un po’ smarrito, giù di tono, appannato da un avvio stagionale che non gli somiglia per nulla. Ma lo guarda e sorride, perché in lui vede un motore che ha solo bisogno di essere riacceso. Fiducia totale, come del resto dimostra la fascia da capitano assegnatagli (per la prima volta) nel finale di gara contro il Torino, quando Locatelli e Yildiz sono stati richiamati in panchina. Una scelta che la dice lunga (al netto della giovane età e del recentissimo approdo a Torino) sullo status tecnico e morale che Thuram riveste all’interno dello spogliatoio bianconero. Meglio, dunque, far di necessità virtù, e sfruttare questi 10 giorni di lavoro per ricaricare le pile, mettersi alle spalle i fastidi al polpaccio e, soprattutto, iniziare a prendere confidenza con il 4-3-3 che Spalletti proverà a cucire sulla sua Juventus.