"Tudor mi piaceva, ma Spalletti... Mercato Juve? Rispondo così. E Cambiaso lì è il migliore"

Giusto il cambio di panchina da parte della dirigenza? «A me piaceva Igor Tudor perché lo conosco, ho giocato assieme a lui, dispiace quando un amico si trova in una situazione del genere. Però Luciano può essere capace di risollevare le sorti della squadra».

Per il resto come vede la lotta al vertice? «Siamo appena all'inizio, difficile fare un quadro preciso. Al momento le squadre più strutturate sembrano essere l'Inter e la Roma, che stanno facendo meglio rispetto alle altre. E non lo dico perché sono in testa alla classifica. Poi di conseguenza viene il Milan di Allegri, mentre il Napoli l'ho visto un po' in difficolta in questo ultimo periodo ma ha i mezzi per riprendersi. In questo contesto si sono possono inserire anche altre squadre».

La Juve deve puntare su Vlahovic? «Ho sempre detto che bisogna credere in lui, infatti sta tornando ad essere quell'attaccante forte e capace di fare la differenza. Tutto ciò si sta vedendo in queste ultime partite».