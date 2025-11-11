Comolli è il nuovo amministratore delegato della Juventus: il comunicato ufficiale

La Juventus ha ufficializzato la nomina di Damien Comolli come nuovo Amministratore Delegato. La decisione, attesa da settimane e di cui già si parlava durante l'Assemblea degli azionisti , è stata ratificata nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione presieduto da Gianluca Ferrero . Comolli, dirigente di grande esperienza internazionale, assume un ruolo chiave nella nuova fase di sviluppo societario dei bianconeri, venendo promosso rispetto alla precedente struttura direzionale. Contestualmente, lascia l’incarico di Direttore Generale, mantenendo tuttavia poteri di gestione in linea con la continuità organizzativa stabilita dal club. La sua nomina rappresenta un passo significativo nel percorso di rinnovamento e consolidamento gestionale che la Juventus sta portando avanti negli ultimi mesi.

Il comunicato del club bianconero

Nel comunicato diffuso dalla società, la Juventus ha annunciato che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi oggi, ha deliberato su vari punti riguardanti la governance. Tra questi, la nomina delle cariche sociali, il conferimento dei poteri agli Amministratori e la costituzione dei comitati endoconsiliari, con l’individuazione dei rispettivi membri. In particolare, il CdA ha conferito a Damien Comolli ampi poteri di amministrazione, mantenendo una linea di continuità rispetto alla precedente configurazione. L’organo presieduto da Gianluca Ferrero ha inoltre sottolineato come la nuova struttura societaria sia pensata per garantire maggiore efficienza e coerenza nella gestione delle attività del club. La nomina di Comolli si inserisce in un piano più ampio di stabilità e rafforzamento manageriale, volto a consolidare il posizionamento della Juventus sul piano sportivo e istituzionale.

Verifica dei requisiti e composizione dei comitati

Nel corso della riunione, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto alla verifica dei requisiti di eleggibilità, indipendenza e onorabilità dei suoi membri, in conformità con le disposizioni di legge e con il Codice di Corporate Governance. Tutti i consiglieri hanno superato positivamente le verifiche, con particolare riferimento ai componenti indipendenti Antonio Belloni, Laura Cappiello, Francesco Garino, Kerstin Andrea Lutz, Diva Moriani e Fioranna Vittoria Negri. Successivamente, il CdA ha deliberato la costituzione dei comitati endoconsiliari, dotandoli di funzioni istruttorie, propositive e consultive. Il Comitato Controllo e Rischi sarà presieduto da Fioranna Vittoria Negri, affiancata da Antonio Belloni e Guido de Boer; il Comitato Nomine e Remunerazione vedrà Antonio Belloni alla presidenza insieme a Laura Cappiello e de Boer; mentre il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sarà guidato da Laura Cappiello, con Diva Moriani e Fioranna Vittoria Negri come membri.