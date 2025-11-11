Canzi rivela: "Bayern Monaco? La Juve Women ha fatto richiesta ufficiale di spiegazioni"

Juve Women, Canzi: "Cerchiamo punti e vittoria"

"Dopo il Milan (sconfitta per 2-1 ndr) sono stati giorni frustranti - ha esordito Canzi -. C’è tanta rabbia, ma è stata una partita ben giocata. Vogliamo fare meglio. Sicuramente sia per noi che per loro è una partita dove si gioca per fare punti, i sorteggi sono a fasce e quindi una banale logica guardandole fa pensare che i punti si debbano cercare nelle fasce più basse. Sia noi che loro, sappiamo benissimo che non è così, possiamo fare punti in qualsiasi momento, lo abbiamo dimostrato con la grandissima prestazione a Monaco. Come tutte le partite cerchiamo punti e vittoria. Sì, è il giro di boa e andando avanti il peso specifico dei punti è sempre più alto. Walti e Vansgaard? Stanno bene, sono a disposizione. Arrivano da un periodo di inattività ma sono disponibili per la partita, se subentreranno o saranno titolari lo vedremo".

"Finale discusso contro il Bayern: richiesta ufficiale di spiegazioni"

"Sono ancora numeri troppo piccoli per dare statistiche sul rendimento. Dando la priorità alla Champions e parlando una competizione alla volta siamo contenti delle nostre prestazioni, non dei nostri punti. Nell’ultima partita c’è stato un finale molto discusso che ha avuto una richiesta ufficiale da parte nostra di spiegazioni, ci auguriamo che le cose vadano per il meglio. In campionato i risultati non sono buoni ma manca ancora tanto tempo, le prestazioni ci sono sempre state, i dati contano quello che contano, dobbiamo essere più brave a concretizzare quello che facciamo", ha concluso l'allenatore bianconero.