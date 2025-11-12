Miretti, la Spallettata è dietro l'angolo: nuovo ruolo sulla scia di Brozovic per blindarlo alla Juve

Per un allenatore dalla mente creativa e coraggiosa come Luciano Spalletti (copyright del Ceo Damien Comolli) le metamorfosi tecnico-tattiche dei propri giocatori sono quasi ordinaria amministrazione. Un trasformismo che spesso può cambiare il volto delle carriere di alcuni calciatori. È il caso di Marcelo Brozovic, letteralmente inventato dal tecnico di Certaldo come regista davanti alla difesa nel 2018 in occasione di un Inter-Napoli di fine gennaio, quando all’indomani l’allora mezzala croata sarebbe dovuta volare al Siviglia. Quella gara ha cambiato il destino di Brozo in nerazzurro, tramutandolo da oggetto misterioso in Epic e insostituibile. Potrebbe magari accadere lo stesso con Fabio Miretti. Un altro elemento che sa dare del tu al pallone e alla ricerca del proprio posto nel pianeta bianconero.