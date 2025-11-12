Juve, i difensori e la punta che ti mancano: "Reunion bianconera". Li riconoscete tutti?

La città di Torino in questi giorni ha gli occhi puntati di tutti gli appassionati dello sport e in particolar modo del tennis, dato che si stanno svolgendo le gare dei Nitto ATP Finals 2025, che fino a questo momento ha già regalato diverse sorprese. La vittoria di Musetti contro De Minaur è stata infatti inaspettata, soprattutto per come si era messa la gara, totalmente in salita per l'italiano ma completamente ribaltata nel rush finale. Tra poco toccherà a Sinner, che dovrà vedersela contro il tedesco Zverev e i tifosi presenti stanno già facendo il countdown nell'attesa che il big match prenda il via. Ma le vie di Torino offrono sorprese anche all'esterno dell'Inalpi Arena e chissà che gli appassionati di sport non possano incrociare anche qualche altro volto noto nel capoluogo piemontese.

Tra ricordi e speranze

Già, perchè sono presenti anche 4 ex giocatori della Juve, che hanno militato in bianconero per diversi anni e regalato gioie e successi ai tifosi juventini. Il riferimento va a Mark Iuliano, Nicola Amoruso, Ciro Ferrara e Paolo Montero, tutti insieme in uno scatto immortalato e postato sui social. Reunion che fa tornare alla mente anche i vecchi tempi in cui giocavano insieme, ma soprattutto, che fa rimpiangere quella difesa solida e granitica che ha sempre contraddistinto i bianconeri nel corso della sua storia, ma che da qualche anno a questa parte è venuta a mancare. Anche in attacco la situazione non è tra le più idilliache e magari un Amoruso in più, in questo momento, farebbe molto comodo.