Juve, rifletti. Non è forse troppo tardi per Vlahovic? 

Dusan è sbocciato proprio nell’anno in cui il club ha scelto di accompagnarlo alla porta: due opzioni e stesso problema
Lorenzo Aprile
4 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Ci sono voluti quattro anni in bianconero per far pace con il pallone. Per smettere di litigare con se stesso, con le aspettative, con quella promessa di grandezza a cui si è prestato al momento del suo arrivo a Torino. Bene, dopo stagioni di buio alternato a brevi albe di entusiasmo, e alla luce di un contratto che scivola via via verso la scadenza, Dusan sembra aver finalmente capito chi vuole diventare. E non lo si intravede solo dai gol - la media stagionale è in linea con quella del resto dei top d’Europa, a cominciare da Gyokeres e Sesko, due dei sogni estivi della Juventus - ma soprattutto dall’atteggiamento in campo. Da come lotta spalle alla porta su ogni pallone, da come esulta quando vince un duello corpo a corpo, o quando uno dei suoi compagni trova la rete. Un modus operandi incompatibile con quello tenuto fino alla scorsa stagione, quando le paturnie per i gol mancati prendevano il sopravvento su tutto il resto. Parliamo - comunque - di una verità potenziale. Perché chi lo conosce bene, sa che la fregatura è dietro l’angolo. Quante volte Dusan è partito alla grande per poi sciogliersi nelle solite crisi realizzative? Di lui si è detto e scritto di tutto. Che non sia mai stato messo nelle condizioni di rendere al meglio; che la stagione successiva sarebbe stata quella dell’exploit definitivo; che fosse un giocatore umorale, e che per essere decisivo dovesse sentire la fiducia di tutto l’ambiente.

Vlahovic-Juve: gli scenari 

Eppure, paradossalmente, è sbocciato proprio nell’anno in cui la Juventus ha scelto di accompagnarlo alla porta, affiancandogli due profili, David e Openda, che - sulla carta - avrebbero dovuto rubargli il posto. Le strade, a questo punto, sono due: o Vlahovic ha capito solo ora cosa significa vestire la maglia bianconera; oppure vede nella sua situazione contrattuale un’occasione preziosa per mettersi in mostra, nella speranza di accasarsi a fine stagione al migliore offerente. In entrambi i casi, per la Juventus si tratta di un problema. E pure bello grosso. Perché 62 gol segnati in 3 stagioni e mezza, oltre a cozzare con gli 85 milioni spesi per il suo cartellino, non giustificano minimamente le cifre richieste dal suo entourage per prolungare la sua avventura in bianconero. Allora, Juve, pensaci bene: siamo davvero sicuri che non si possa fare a meno di Dusan? In Europa gli attaccanti bravi non mancano. Basta saperli scegliere...

