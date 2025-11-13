Juve, rifletti. Non è forse troppo tardi per Vlahovic? 

Ci sono voluti quattro anni in bianconero per far pace con il pallone. Per smettere di litigare con se stesso, con le aspettative, con quella promessa di grandezza a cui si è prestato al momento del suo arrivo a Torino. Bene, dopo stagioni di buio alternato a brevi albe di entusiasmo, e alla luce di un contratto che scivola via via verso la scadenza, Dusan sembra aver finalmente capito chi vuole diventare. E non lo si intravede solo dai gol - la media stagionale è in linea con quella del resto dei top d’Europa, a cominciare da Gyokeres e Sesko, due dei sogni estivi della Juventus - ma soprattutto dall’atteggiamento in campo. Da come lotta spalle alla porta su ogni pallone, da come esulta quando vince un duello corpo a corpo, o quando uno dei suoi compagni trova la rete. Un modus operandi incompatibile con quello tenuto fino alla scorsa stagione, quando le paturnie per i gol mancati prendevano il sopravvento su tutto il resto. Parliamo - comunque - di una verità potenziale. Perché chi lo conosce bene, sa che la fregatura è dietro l’angolo. Quante volte Dusan è partito alla grande per poi sciogliersi nelle solite crisi realizzative? Di lui si è detto e scritto di tutto. Che non sia mai stato messo nelle condizioni di rendere al meglio; che la stagione successiva sarebbe stata quella dell’exploit definitivo; che fosse un giocatore umorale, e che per essere decisivo dovesse sentire la fiducia di tutto l’ambiente.