La verità sull'incubo Milik, Bremer guarda Conte e Cabal segue Kelly: il punto sugli infortuni Juve

TORINO - Giorni vissuti a velocità diverse in casa Juventus. C’è chi ha premuto forte sul pedale del freno e ha approfittato dei giorni di sosta post Derby della Mole, concessi da Spalletti, per staccare e concedersi un periodo di vacanza. Parallelamente, c’è chi ha alzato i giri del motore e macinato qualche chilometro in più che riduce la distanza verso il traguardo. È il caso dei calciatori infortunati che hanno rioccupato il loro posto nello spogliatoio della Continassa prima che questo riaccolga tutto il gruppo dei non convocati dalle rispettive selezioni. Oggi ricominciano gli allenamenti, ma già nei giorni scorsi i vari Bremer, Kelly, Cabal e Milik hanno proseguito con i rispettivi percorsi di recupero.