Pjanic ritorna alla Juve e da Spalletti: quella foto sull'armadietto e l'abbraccio con Chiellini

“Guardate chi è passato a trovarci oggi al JTC”. Con questa frase, accompagnata da tre foto piene di sorrisi, la Juventus ha annunciato sui propri canali social una visita davvero speciale al centro sportivo della Continassa. Protagonista Miralem Pjanic , l’ex centrocampista bianconero che ha vestito la maglia della Vecchia Signora per quattro stagioni, dal 2016 al 2020, conquistando ben sette trofei: quattro scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa. Attualmente svincolato, il bosniaco ha voluto salutare il gruppo rimasto a disposizione di Spalletti e ritrovare un vecchio amico e compagno di mille battaglie, Giorgio Chiellini . La visita è stata accolta con grande entusiasmo, diventando in pochi minuti virale sui social bianconeri.

Pjanic e Spalletti: un legame nato a Roma e mai dimenticato

Tra gli scatti pubblicati dal club, uno ha attirato in particolare l’attenzione: Pjanic sorridente accanto a Spalletti e Chiellini, simboli di un calcio fatto di rispetto e riconoscenza. Proprio del tecnico toscano, l’ex regista juventino aveva parlato con parole cariche d’affetto in una recente intervista a Tuttosport: “Ho avuto la sfortuna di essere allenato da Spalletti soltanto per sei mesi”, aveva raccontato, ricordando i suoi ultimi mesi alla Roma prima del trasferimento a Torino. Un rapporto profondo, tanto che all’arrivo alla Juventus, Pjanic fece un gesto significativo: incollò all’interno del suo armadietto una foto che lo ritraeva proprio con Spalletti, ai tempi giallorossi. Un simbolo di stima e ispirazione, come a voler portare con sé un pezzo di quel percorso che lo aveva formato e spinto verso il successo.

L’affetto dei tifosi: “Mettetelo subito sotto contratto!”

Il post della Juventus è stato immediatamente preso d’assalto dai tifosi, che hanno riempito i commenti di messaggi d’affetto e nostalgia. Tra ironia e sentimento, molti hanno chiesto a gran voce un ritorno in campo del bosniaco: “Mettetelo subito sotto contratto”, scrive qualcuno, mentre altri aggiungono: “Ci può essere ancora utile là in mezzo”. C’è anche chi non nasconde la commozione, ricordando i momenti magici vissuti con lui in cabina di regia: “Piango”, confessa un utente, accompagnando le parole con un cuore bianconero. Tra battute, ricordi e foto d’epoca, il ritorno di Pjanic al JTC ha riacceso la nostalgia per un calcio elegante e intelligente, fatto di visione di gioco e tecnica sopraffina. Un semplice incontro, trasformato in un tuffo al cuore per tutto il popolo juventino.

