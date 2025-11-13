Convocazione Juve a sorpresa, Spalletti ne perde un altro: chi è e perché

L'iniziale esclusione dall'elenco dei convocati per i prossimi impegni della Francia faceva ben sperare Luciano Spalletti , che puntava a lavorarci e ad inserirlo al meglio nel suo scacchiere tattico alla Juventus durante la sosta . Invece è arrivata la notizia a sorpresa: Khephren Thuram alla fine è stato convocato dal ct francese Didier Deschamps . Il motivo? L'infortunio di Eduardo Camavinga , centrocampista del Real Madrid , costretto a lasciare il ritiro.

Thuram si aggrega al gruppo

"Mercoledì 12 novembre, il commissario tecnico Didier Deschamps ha deciso di convocare Khephren Thuram nella rosa della nazionale francese che giovedì affronterà l'Ucraina al Parc des Princes di Parigi e domenica prossima l'Azerbaigian a Baku, due partite valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Il centrocampista della Juventus raggiungerà la squadra", ha comunicato la nazionale francese. Niente riposo dunque per Thuram, che è volato in Francia per raggiungere i suoi compagni. La nazionale transalpina ospita stasera alle 20:45 l'Ucraina nel penultimo turno di qualificazione ai prossimi mondiali. Sarà l'ultima partita in casa per il ct Deschamps, che lascerà l'anno prossimo, e il match point per la qualificazione diretta ai mondiali: alla Francia basta un pareggio. In caso di sconfitta, sarà decisivo l'ultimo match in trasferta contro l'Azerbaigian il 16 novembre alle 18.

