Bremer, l'incontro con Sinner e Brignone a Torino e quando potrebbe tornare in campo Gleison

Dal campo alle Atp Finals : che show, per Gleison Bremer . Il centrale bianconero si è presentato ieri all'Inalpi Arena per assistere allo spettacolo del grande tennis. Da una parte Jannik Sinner , per cui il difensore ha tifato dall'inizio alla fine; dall'altra, invece, Alexander Zverev , i cui campi di allenamenti sono stati "tastati" proprio da Bremer al ritiro tedesco della Juventus , nel centro Adidas di Herzogenaurach. L'occasione per parlarne non c'è stata, mentre è stato bello e stimolante l'incontro con Jannik, con il quale Bremer si è intrattenuto in un incontro in cui si è scherzato, parlato e ci si è fatto vicendevolmente i complimenti. Come si fa tra campioni, spesso e volentieri.

Bremer, incontro con Sinner e Brignone

Un'occasione, per Gleison, anche di andare oltre le dinamiche del campo da gioco, e di mettere ulteriore benzina nelle gambe in attesa di tornare in campo. Per il brasiliano c'è stata poi l'opportunità di scattare alcune foto con il campione italiano, che ha incontrato insieme a Federica Brignone, come Bremer reduce da un infortunio molto pesante e da una lunga riabilitazione, per di più al JMedical. Ebbene, facile intuire l'argomento del discorso. E facile capire quanta voglia ci sia di tornare in campo, a fare il proprio lavoro, a respirare l'aria dei grandi incontri.

Quando può rientrare il difensore Juve

Per Gleison, ecco, ci sarà da attendere ancora un po'. Almeno tre settimane. L'obiettivo del brasiliano è infatti quello di tornare a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida del Maradona, il 7 dicembre, quando la Juventus affronterà il Napoli e sarà la prima volta del tecnico contro la squadra che ha reso campione d'Italia dopo 33 anni. Un match ricco di significato, a cui Bremer può aggiungere ulteriori pagine e nuova emozione. Intanto, il difensore prosegue il suo lavoro di recupero: l'ha fatto persino nei giorni liberi concessi da Spalletti, e l'ha fatto per seguire alla perfezione l'iter di rientro. Non manca tanto: è allora tempo di dettagli. E faranno la differenza, come sempre.

