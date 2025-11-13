Del Piero a Torino per le Nitto Atp Finals: ovazione del pubblico durante Musetti-Alcaraz!

Gli occhi di tutti gli amanti dello sport sono puntati su Torino, che in questi giorni sta ospitando le consuete Nitto ATP Finals di tennis . Le vittorie di Sinner e Musetti nell'ultimo turno hanno acceso gli animi dei tifosi italiani, con quest'ultimo che è uscito sconfitto contro il numero uno al mondo Carlos Alcaraz nella 3° partita del girone del gruppo Connors . Lo spagnolo ha da poco tolto lo scettro a Sinner , ma l'altoatesino sta già lavorando per riprendersi ciò che gli appartaneva, a partire dalla sfida contro lo statunitense Shelton. L'obiettivo è quello di arrivare in finale e chissà che non assisteremo all'ennesima sfida leggendaria tra Alcaraz e Sinner per aggiudicarsi il titolo.

Il calore della sua gente

Ma le emozioni non sono solo in campo, perchè a rubare la scena è anche la maestosa presenza di uno che Torino l'ha conquistata per anni e, forse, per l'eternità. Il riferimento va ad Alessandro Del Piero, leggenda bianconera che ha segnato in maniera indelebile la storia della Juve e che mai verrà dimenticato dal suo popolo, dalla sua gente. Lo si è visto anche dall'ovazione che gli è stata riservata all'interno della Inalpi Arena, quando sul punteggio di 5-4 per Alcaraz e con Musetti al servizio per rientrare nel set è comparso sui maxischermi in compagnia di sua figlia Dorotea e di sua moglie Sonia, che ha prontamente salutato e contraccambiato il calore del pubblico. Non solo gli occhi quindi, a Torino sta battendo anche il cuore.