Tether, chi è il consigliere nel Cda Juve: dalle Olimpiadi al tifo mai nascosto

L’assemblea dei soci della Juventus ha recentemente approvato la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione, che guiderà il club bianconero fino all’approvazione del bilancio al 30 giugno 2028. Alla presidenza è stato confermato Gianluca Ferrero, ma la novità più significativa riguarda l’ingresso di Francesco Garino, uno dei due consiglieri designati da Tether, secondo azionista della società con l’11,5% del capitale. L'altro nome inserito era quello di Zachary Lyons, con la scelta che poi è ricaduta sul primo. La nomina di Garino ha suscitato curiosità nel mondo sportivo e accademico, vista la sua affermata carriera nel campo dell’ortodonzia e della ricerca medica. La sua figura, apparentemente lontana dal mondo del calcio, rappresenta una scelta di grande competenza e prestigio, che porta nel CdA juventino una prospettiva diversa, legata alla scienza, alla formazione e all’internazionalità.
Il percorso accademico e i riconoscimenti
Francesco Garino è un medico odontoiatra di fama mondiale, specializzato in ortodonzia e docente in diverse università italiane. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Torino nel 1994 e la successiva specializzazione in Ortognatodonzia con lode all’Università di Padova nel 2000, Garino ha costruito una carriera accademica e professionale di primo piano. Nel 2004 ha ottenuto la prestigiosa certificazione dell’European Board of Orthodontics ad Aarhus, in Danimarca, e nel 2023 quella dell’European Board of Aligner Orthodontics a Torino. Nel 2025 è stato inoltre nominato Active Member della Angle Society North Atlantic, riconoscimento riservato a professionisti di eccellenza nel settore. A settembre dello stesso anno ha ricevuto la nomina a Visiting Professor presso l’Università di Roma Tor Vergata, conferma del suo valore scientifico e didattico. Dal punto di vista sportivo uno dei primi approcci è avvenuto durante le Olimpiadi invernali di Torino del 2008, quando fu coinvolto come responsabile del servizio odontoiatrico.
Docente, ricercatore e punto di riferimento
Parallelamente all’attività accademica, Garino esercita dal 2000 come specialista libero professionista in ortodonzia a Torino, portando avanti un’intensa attività clinica e di ricerca. Già dal 1999 ha preso parte come relatore a congressi nazionali e internazionali in Europa, Stati Uniti e Asia, diventando nel 2008 speaker per Align Technology Italia, e dal 2011 relatore per l’intera area EMEA. Nel 2006 ha ricoperto il ruolo di Chief Dental Officer alle Olimpiadi Invernali di Torino, segno della sua versatilità e riconoscibilità a livello globale. Garino ha inoltre insegnato in numerosi Master universitari di ortodonzia con allineatori e ortognatodonzia presso atenei come Milano, Insubria, Roma Tor Vergata, UniCamillus e Torino. Dal 2014 è membro dell’Advisory Board EMEA di Align Technology e, per quasi un decennio (dal 2016 al 2025) editor del Journal of Aligner Orthodontics. Con oltre 70 pubblicazioni scientifiche e due manuali di riferimento nel settore, Garino si conferma una delle voci più autorevoli dell’ortodonzia contemporanea, oggi anche protagonista di un nuovo capitolo nel management sportivo della Juventus.
Garino e la Juve
La sua fede calcistica, in ogni caso, è già nota. Tether nel comunicato ufficiale in cui ha annunciato il suo ingresso nel Cda della Vecchia Signora ha specificato: "Tifoso della Juventus da sempre, nato, cresciuto e residente a Torino, il Dott. Garino porta con sé profonde radici locali e una vasta esperienza professionale che saranno al servizio dei tifosi e della comunità del club". E chi ha seguito qualcuno dei suoi insegnamenti probabilmente già conosceva il suo schieramento calcistico, considerando che in diversi video per lanciare qualche corso Garino ha indossato proprio la maglia della Juve... una volta di Pogba e una volta di Ronaldo.
