Tether, chi è il consigliere nel Cda Juve: dalle Olimpiadi al tifo mai nascosto

L’assemblea dei soci della Juventus ha recentemente approvato la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione , che guiderà il club bianconero fino all’approvazione del bilancio al 30 giugno 2028. Alla presidenza è stato confermato Gianluca Ferrero , ma la novità più significativa riguarda l’ingresso di Francesco Garino , uno dei due consiglieri designati da Tether , secondo azionista della società con l’11,5% del capitale. L'altro nome inserito era quello di Zachary Lyons , con la scelta che poi è ricaduta sul primo. La nomina di Garino ha suscitato curiosità nel mondo sportivo e accademico, vista la sua affermata carriera nel campo dell’ortodonzia e della ricerca medica. La sua figura, apparentemente lontana dal mondo del calcio, rappresenta una scelta di grande competenza e prestigio, che porta nel CdA juventino una prospettiva diversa, legata alla scienza, alla formazione e all’internazionalità.

Il percorso accademico e i riconoscimenti

Francesco Garino è un medico odontoiatra di fama mondiale, specializzato in ortodonzia e docente in diverse università italiane. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Torino nel 1994 e la successiva specializzazione in Ortognatodonzia con lode all’Università di Padova nel 2000, Garino ha costruito una carriera accademica e professionale di primo piano. Nel 2004 ha ottenuto la prestigiosa certificazione dell’European Board of Orthodontics ad Aarhus, in Danimarca, e nel 2023 quella dell’European Board of Aligner Orthodontics a Torino. Nel 2025 è stato inoltre nominato Active Member della Angle Society North Atlantic, riconoscimento riservato a professionisti di eccellenza nel settore. A settembre dello stesso anno ha ricevuto la nomina a Visiting Professor presso l’Università di Roma Tor Vergata, conferma del suo valore scientifico e didattico. Dal punto di vista sportivo uno dei primi approcci è avvenuto durante le Olimpiadi invernali di Torino del 2008, quando fu coinvolto come responsabile del servizio odontoiatrico.