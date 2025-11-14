Paratici, plusvalenze e giustizia clava: a cosa serviva quella condanna

“Nessuno ha mai spiegato che la Juventus , io e le persone coinvolte siamo stati condannati non per la valutazione artificiale o distorta dei calciatori ma per un principio contabile che non è mai stato utilizzato prima e non è mai stato utilizzato dopo”. Fabio Paratici rompe il silenzio con un’intervista a Sky, nella quale torna a parlare del caso plusvalenze che gli costato due anni di squalifica e che ha decapitato la Juventus dei nove scudetti consecutivi, creando un danno pazzesco al club e alle persone. Tutto per un “principio contabile che non è stato mai utilizzato prima e mai dopo”, dice giustamente Paratici, che racconta anche l’incubo di trovarsi scaraventato sulle prime pagine dei giornali, trattato come un criminale (“Mi sentivo quasi la vergogna di dover dire che non avevo fatto niente di male. Nella fase personale soprattutto all’inizio ti senti spaesato, non sai cosa sta succedendo, non ne sei abituato”).