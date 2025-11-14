Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Musetti, dalle Finals alla Continassa: l'incontro con la Juve di Spalletti è virale

Il tennista italiano, da sempre grande tifoso della Vecchia Signora, dopo la sconfitta contro Alcaraz ha fatto visita ai bianconeri
2 min
JuventusmusettiContinassa
Musetti, dalle Finals alla Continassa: l'incontro con la Juve di Spalletti è virale
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Mentre tanti giocatori della Juve sono impegnati in giro per il mondo con le varie Nazionali, a Torino Luciano Spalletti ha ripreso gli allenamenti alla Continassa. Per l'allenatore bianconero sono giornate importanti per far capire i propri principi di gioco alla squadra ma oggi all'allenamento bianconero si è presentato anche un ospite speciale: Lorenzo Musetti.

Juventus, Musetti ospite alla Continassa

Dopo la sconfitta nelle ATP Finals contro Alcaraz (6-4/6-1) di ieri sera, il tennista italiano in giornata ha visitato la Continassa, dove ha avuto la possibilità di incontrare i giocatori bianconeri e Luciano Spalletti. Strette di mano, sorrisi e quache scambio di battute, tutto ripreso dalle telecamere della Vecchia Signora e postato sui social.

Passione bianconera

Musetti è da sempre un grande tifoso della Juve e non ha mai nascosto la sua passione. Non a caso pochi giorni fa dopo aver battuto De Minaur ha esultato scrivendo sulla telecamera delle ATP Finals l'iconico motto della Vecchia Signora: "Fino alla fine".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Juve, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS