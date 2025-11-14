Musetti, dalle Finals alla Continassa: l'incontro con la Juve di Spalletti è virale

Mentre tanti giocatori della Juve sono impegnati in giro per il mondo con le varie Nazionali, a Torino Luciano Spalletti ha ripreso gli allenamenti alla Continassa . Per l'allenatore bianconero sono giornate importanti per far capire i propri principi di gioco alla squadra ma oggi all'allenamento bianconero si è presentato anche un ospite speciale: Lorenzo Musetti .

Juventus, Musetti ospite alla Continassa

Dopo la sconfitta nelle ATP Finals contro Alcaraz (6-4/6-1) di ieri sera, il tennista italiano in giornata ha visitato la Continassa, dove ha avuto la possibilità di incontrare i giocatori bianconeri e Luciano Spalletti. Strette di mano, sorrisi e quache scambio di battute, tutto ripreso dalle telecamere della Vecchia Signora e postato sui social.

Passione bianconera

Musetti è da sempre un grande tifoso della Juve e non ha mai nascosto la sua passione. Non a caso pochi giorni fa dopo aver battuto De Minaur ha esultato scrivendo sulla telecamera delle ATP Finals l'iconico motto della Vecchia Signora: "Fino alla fine".