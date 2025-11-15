L’ex Next Gen, la rivelazione della Serie A e il nome estero: la Juve si rifà il look

La Vecchia Signora ha già iniziato a scandagliare il mercato in vista di gennaio. L’apertura della finestra invernale di trattative non è poi così lontana e dalle parti della Continassa intendono farsi trovare pronti per consegnare a Luciano Spalletti i rinforzi richiesti e necessari a riportare la Juventus in alto. Missione possibile, a patto di azzeccare gli innesti. Motivo per cui i dirigenti bianconeri in questi giorni stanno studiando attentamente diversi profili, che potrebbero fare al caso del tecnico di Certaldo. Con un focus particolare sul reparto difensivo dove, a causa dei vari infortuni (su tutti quelli di Bremer e Cabal, finiti di nuovo ko dopo i lunghi stop della passata stagione), il pacchetto arretrato sembra poco profondo e al momento fatica a performare al massimo. Tradotto: c’è bisogno subito di un innesto. Fari puntati in tal senso su due talenti emergenti del nostro campionato, entrambi tra le rivelazioni di questa prima parte di stagione e accomunati pure dall’essere degli Under 22. Aspetto questo tutt’altro che secondario e da non sottovalutare: acquistare elementi nati dopo il primo gennaio 2003, infatti, permetterebbe alla Vecchia Signora di non occupare posti in lista.