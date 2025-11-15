Yildiz-Juve, a che punto siamo con il rinnovo: i dettagli che ballano e le big alla finestra

Un mese o giù di lì è passato da quando Kenan Yildiz ha incrociato la Bulgaria: a Sofia la partita era terminata con un 6-1 tennistico - di questi tempi va pure di gran moda - con il numero 10 bianconero protagonista assoluto della goleada turca: stasera c’è la rivincita a Bursa e alla Nazionale guidata dal ct italiano Vincenzo Montella basta molto meno, anche solo un pareggio, per assicurarsi un posto per gli spareggi di marzo di qualificazione al Mondiale americano. Ma le ambizioni della Turchia sono ancora più alte, finché la classifica lo permetterà: perché con due partite da giocare la Spagna capolista è lì a tiro, a 3 punti di distanza: sognare la qualificazione diretta non è un peccato. Specialmente potendo cavalcare il talento dei gioielli più giovani, non solo dei campioni esperti come Calhanoglu: nelle ultime due pause per le nazionali, del resto, Kenan Yildiz ha sfoderato prestazioni eccellenti, oltre a trovare con continuità la via del gol, facilità nell’andare in rete che nella Juventus invece sta latitando e non poco. C’è stato il rigore trasformato nel 3-1 all’Udinese (la partita con Brambilla in panchina nel brevissimo interregno tra Tudor e Spalletti) ma prima e dopo Yildiz in maglia bianconera non ha più trovato la porta come invece gli succede con una certa frequenza in Nazionale.