Vlahovic e il problema muscolare con la Serbia: esito esami e la situazione verso Fiorentina-Juve

La Juventus deve fare i conti con un problema relativo al reparto offensivo: Dusan Vlahovic ha rimediato un problema muscolare con la Serbia, più precisamente un sovraccarico all'adduttore, a causa del quale l'attaccante serbo è stato costretto a fermarsi. Il numero 9 bianconero dovrà osservare alcuni giorni di riposo prima di riprendere regolarmente gli allenamenti con la propria nazionale. Ciò che si evince dal primo responso relativo all'infortunio di Vlahovic, è che si tratti di un problema lieve, con la Juventus che dovrebbe riuscire ad avere l'attaccante a disposizione per la prima sfida al rientro dalle nazionali, ovvero quella contro la Fiorentina di Paolo Vanoli, in programma sabato prossimo alle 18 al 'Franchi' di Firenze. La Serbia di Vlahovic, ad ogni modo, è già eliminata dai playoff, per cui la priorità è quella di evitare rischi inutili per il centravanti, permettendogli di stare a riposo e recuperare completamente dal sovraccarico muscolare, prima di tornare a pieno regime.

Paunovic: "Vlahovic in dubbio contro la Lettonia"

Dusan Vlahovic verso il forfait contro la Lettonia. Il ct della Serbia Paunovic ha fatto sapere che l'attaccante della Juventus "ha terminato la partita contro l'Inghilterra dolorante ed è in dubbio, è il principale punto interrogativo per domani". Sicuro assente il granata Ivan Ilic, infortunatosi a Wembley: "non è grave ma ci vorrà del tempo per guarire". Il Torino nei giorni scorsi si è limitato a parlare di trauma distorsivo al ginocchio sinistro in attesa dell'esito degli accertamenti. Ad ogni modo, l'ultima partita disputata contro l'Inghilterra, terminata 2-0 per gli uomini di Tuchel, ha di fatto posto fine alle speranze di qualificazione della nazionale serba ai playoff per la prossima edizione dei Mondiali che si disputeranno nel 2026. Vlahovic è partito titolare nel match, restando addirittura in campo tutti e novanta i minuti.