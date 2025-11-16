Vlahovic si ferma, prudenza Juve: il piano verso la Fiorentina e altri 4 match in 15 giorni

Non arrivano buone notizie dal ritiro della Serbia. Prima era stato il granata Ilic a fermarsi per un infortunio - la cui gravità è ancora da stabilire - che rischia di privare il Torino del centrocampista per un bel po’ di tempo. Tornando alla Juventus, la partita persa dalla selezione serba contro l’Inghilterra, che ha sancito l’eliminazione della Nazionale dalla corsa al Mondiale, ha portato altre scorie: Dusan Vlahovic si è fermato. E dalle parti della Continassa è subito scattato l’allarme, anche se i primi approfondimenti strumentali effettuati direttamente dallo staff medico della Nazionale hanno escluso lesioni muscolari per l’attaccante bianconero. Ma un problemino, in ogni caso, c’è: infatti è stato evidenziato un affaticamento all’adduttore che invita alla prudenza e soprattutto che porterà al riposo immediato per il numero 9 di Spalletti. Almeno qualche giorno: Dusan dunque salterà la partita di qualificazione ai Mondiali (ormai inutile) di stasera contro la Lettonia e nelle prossime ore rientrerà a Torino per essere eventualmente sottoposto ad ulteriori controlli al J Medical - in base anche alle sensazioni del calciatore la Juve deciderà se ripetere gli esami - in modo da escludere spiacevoli sorprese e da tranquillizzare l’allenatore della Juventus che su Vlahovic punta forte.