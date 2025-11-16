Spalletti alle Finals per Sinner: "Carezze e mazzate. Ogni volta un pezzo di storia"

TORINO - Cresce l'attesa all'Inalpi Arena di Torino per l'ultimo atto delle Nitto Atp Finals, con Jannik Sinner che difenderà il titolo conquistato lo scorso anno contro Carlos Alcaraz, leader del ranking mondiale. Tra i tanti spettatori 'd'eccezione' per l'importantissimo evento c'è anche il neo-allenatore della Juventus Luciano Spalletti che, ai microfoni di Sky Sport, ha confidato: "Ogni partita di Sinner è un pezzo di storia del tennis moderno e venire a vederlo è crearsi l'opportunità di dire 'io c'ero'".
L'elogio a Sinner
Luciano Spalletti prosegue il proprio elogio nei confronti di Jannik Sinner: "Ogni volta vengo a vederlo, ci sono stato quasi sempre e l'ho visto fare sempre cose differenti, più futuristiche e più qualitative, anche all'interno dello stesso torneo. Cosa penso del dualismo con Alcaraz? In molti l'hanno scritto, però direi carezze e mazzate allo stesso tempo, durante la stessa partita. Anche questa è una sfida infinita, una sfida bellissima, perché poi loro sono molto amici ed è molto bello vederli insieme poi come si salutano e come giocano a tennis. Alcaraz è di un livello incredibile, ha una resistenza incredibile. Ma mi piace più Jannik e sono qui per tifare lui".
