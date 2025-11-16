Spalletti alle Finals per Sinner: "Carezze e mazzate. Ogni volta un pezzo di storia"

TORINO - Cresce l'attesa all'Inalpi Arena di Torino per l'ultimo atto delle Nitto Atp Finals, con Jannik Sinner che difenderà il titolo conquistato lo scorso anno contro Carlos Alcaraz , leader del ranking mondiale. Tra i tanti spettatori 'd'eccezione' per l'importantissimo evento c'è anche il neo-allenatore della Juventus Luciano Spalletti che, ai microfoni di Sky Sport, ha confidato: " Ogni partita di Sinner è un pezzo di storia del tennis moderno e venire a vederlo è crearsi l'opportunità di dire 'io c'ero'".

L'elogio a Sinner

Luciano Spalletti prosegue il proprio elogio nei confronti di Jannik Sinner: "Ogni volta vengo a vederlo, ci sono stato quasi sempre e l'ho visto fare sempre cose differenti, più futuristiche e più qualitative, anche all'interno dello stesso torneo. Cosa penso del dualismo con Alcaraz? In molti l'hanno scritto, però direi carezze e mazzate allo stesso tempo, durante la stessa partita. Anche questa è una sfida infinita, una sfida bellissima, perché poi loro sono molto amici ed è molto bello vederli insieme poi come si salutano e come giocano a tennis. Alcaraz è di un livello incredibile, ha una resistenza incredibile. Ma mi piace più Jannik e sono qui per tifare lui".

