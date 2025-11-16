Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Spalletti alle Finals per Sinner: "Carezze e mazzate. Ogni volta un pezzo di storia"

Il neo-allenatore della Juventus presente all'Inalpi Arena di Torino: "Venire a vedere Jannik è crearsi l'opportunità di dire 'io c'ero'"
2 min
Spalletti alle Finals per Sinner: "Carezze e mazzate. Ogni volta un pezzo di storia"
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Cresce l'attesa all'Inalpi Arena di Torino per l'ultimo atto delle Nitto Atp Finals, con Jannik Sinner che difenderà il titolo conquistato lo scorso anno contro Carlos Alcaraz, leader del ranking mondiale. Tra i tanti spettatori 'd'eccezione' per l'importantissimo evento c'è anche il neo-allenatore della Juventus Luciano Spalletti che, ai microfoni di Sky Sport, ha confidato: "Ogni partita di Sinner è un pezzo di storia del tennis moderno e venire a vederlo è crearsi l'opportunità di dire 'io c'ero'". 

L'elogio a Sinner

Luciano Spalletti prosegue il proprio elogio nei confronti di Jannik Sinner: "Ogni volta vengo a vederlo, ci sono stato quasi sempre e l'ho visto fare sempre cose differenti, più futuristiche e più qualitative, anche all'interno dello stesso torneo. Cosa penso del dualismo con Alcaraz? In molti l'hanno scritto, però direi carezze e mazzate allo stesso tempo, durante la stessa partita. Anche questa è una sfida infinita, una sfida bellissima, perché poi loro sono molto amici ed è molto bello vederli insieme poi come si salutano e come giocano a tennis. Alcaraz è di un livello incredibile, ha una resistenza incredibile. Ma mi piace più Jannik e sono qui per tifare lui".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Juve, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS