I paragoni con Thuram, flashback Comolli e il vantaggio netto: chi è l'ultima idea Juve in difesa

C’è una vecchia conoscenza di Damien Comolli tra le new-entry del casting difensivo della Juventus . La Signora - non è più un mistero - sta sondando il mercato alla ricerca dell’innesto giusto per puntellare la retroguardia. Nel mirino un elemento giovane e di talento che possa rappresentare per la Juventus un valore aggiunto sia per il presente ma anche in chiave futura. Ecco perché nei radar bianconeri stanno finendo numerosi centrali Under 22. Il motivo è semplice: ingaggiare un calciatore nato dopo il primo gennaio 2003 significa non occupare un posto in lista e pertanto non dover mandare via o tagliarne un altro per far spazio al nuovo arrivato. Un vantaggio non di poco conto.

Juve, l'ultima idea

L’ultima idea juventina in tal senso porta al difensore francese Christian Mawissa, messosi in luce nel Monaco che l’ha prelevato nell’estate 2024 dal Tolosa. Al timone della formazione biancoviola c’è all’epoca proprio l’attuale Ceo bianconero. Quel Comolli che conosce bene le doti e soprattutto le potenzialità del classe 2005. Un fattore questo da non trascurare affatto in un’eventuale trattativa. Mawissa appare in rampa di lancio e in molti lo considerano il futuro della nazionale francese. Tanto che Oltrealpe si sono sprecati i paragoni illustri addirittura con Lilian Thuram, anche lui partito da Montecarlo verso l’Italia, dove sbarcò nel 1996 grazie al Parma prima di volare alla Juve cinque anni dopo per 70 miliardi delle vecchie lire. Ma questa è un’altra storia.

Il retroscena Roma

Torniamo a Mawissa, che a differenza dell’illustre precedessore predilige però il piede sinistro, ma che come il papà di Khephren e Marcus sa giostrare all’occorrenza pure da terzino. Il classe 2005, dopo essersi messo in luce nella formazione B del Tolosa, si è preso da dicembre 2022 uno spazio importante anche in Prima Squadra, a soli 17 anni. Tanta roba, è proprio il caso di dirlo. Prestazioni brillanti che hanno destato nei suoi confronti diversi interessamenti. In particolare quelli di Monaco e Marsiglia: alla fine l’hanno spuntata dal Principato. Tra l’altro la Serie A poteva già essere nel suo destino, visto che due anni fa pure la Roma si era iscritta alla corsa per ingaggiarlo, prima che la società del presidente Rybolovlev sbaragliasse la concorrenza. Dopo il primo anno di apprendistato ora Mawissa appare in rampa di lancio.