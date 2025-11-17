Vlahovic al J Medical, come sta: le condizioni verso Fiorentina-Juve

Giornata di accertamenti per Dusan Vlahovic . L'attaccante della Juve nel primo pomeriggio si è recato al J-Medical per una valutazione delle sue condizioni fisiche dopo il problema rimediato con la nazionale. Un affaticamento all'adduttore con la Serbia che porterà di conseguenza Luciano Spalletti e lo staff a valutare attentamente circa i tempi e le modalità di impiego del centravanti. Gli esami di quest'oggi proprio per stabilire in maniera precisa le condizioni del centravanti.

Juve, come sta Vlahovic: gli accertamenti e le ultime verso la Fiorentina

Sospiro di sollievo per Luciano Spalletti, secondo quanto riportato da Sky Sport, gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Vlahovic hanno escluso lesioni. Per l'attaccante si tratta quindi soltanto di un affaticamento agli adduttori, che non preoccupa il club bianconero. La sue presenza al ritorno dalla pausa nazionali per la sfida contro la Fiorentina in programma il 22 novembre resta in dubbio. Per avere maggiori certezze servirà aspettare i prossimi allenamenti: possibile che il classe 2000 venga risparmiato, così da non correre rischi e permettergli di tornare al 100% per la partita di Champions League contro il Bodo-Glimt.

Il contratto e le parole di Comolli

Vlahovic negli scorsi giorni è stato anche al centro delle dichiarazioni di Damien Comolli, neo amministratore delegato del club. Il dirigente bianconero in merito al futuro dell'attaccante (il cui contratto scadrà il prossimo giugno) ha dichiarato: "Abbiamo trovato un’intesa con Dusan per parlare di futuro a fine stagione. C’è un accordo tra Chiellini e Dusan, stretto l’estate scorsa in presenza di Modesto. Dunque vi invito a non perdere tempo a parlare di incontri: ci rivedremo a fine stagione. E per gli ingaggi, lo ripeto: dovremo essere elastici, nessuno ha la potenza di fuoco della Premier League. Siamo consapevoli del Fair Play Finanziario: bisogna essere concreti".

