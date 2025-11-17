Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Spalletti, alla Juve tre punti da rifondare: su cosa ha spinto con tutti

Il tecnico di Certaldo è pronto a ripartire e il messaggio è chiaro: dalla superficialità agli alfieri del centrocampo c'è un passo necessario da fare
Cristiano Corbo
2 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Un passo alla volta, poi la Juventus - quella vera, o almeno quella di Spalletti - arriverà. È ciò che si augura il tecnico di Certaldo, è la missione che ha intrapreso sin dall'inizio della sua avventura a Torino, dove prima di fare è costretto un po' a disfare. Non a decostruire, però: Lucio è partito dalle basi di Tudor per non irrompere, semmai per modificare, ampliare. Far sentire, a prescindere, i suoi a suo agio. Ci sono però tre elementi che deve giocoforza cambiare, per certi versi rifondare. Il primo: la Juve deve tornare a prendere pochi gol, altrimenti i risultati fanno fatica ad arrivare se allargati alla sterilità offensiva; il secondo: la costruzione bassa, cioè il giropalla, la qualità della manovra e già denunciata dal tercnico.

Juve, il must Spallettiano

Infine: i piazzati. Perché i bianconeri prendono così tante volte gol e quasi mai ne fanno? Ah, saperlo. A prescindere, e sin dai primi esercizi, Spalletti ha provato a testare la qualità del gruppo dal punto di vista prettamente tecnico, immaginando situazioni che in partita puntualmente si verificano. E allora: scambi stretti, fraseggi, l'insistenza sulla qualità dei passaggi, che è una delle prime avvisaglie (negative) riscontrata da Luciano nei giorni di debutto alla Continassa. Tant'è che a più di qualche giocatore, ecco, ha fatto notare quanto la superficialità nelle giocate abbia spesso rovinato alcune azioni potenzialmente decisive. Ripartire dalle basi è stato insomma il must spallettiano. E ripartire dal talento è stato poi il passo necessariamente successivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Spalletti e i discorsi alla Juve

Non a caso, Spalletti è partito dai discorsi individuali: ha parlato a Locatelli, si è spiegato con Thuram, ha puntato molto su McKennie. Saranno i tre alfieri del suo centrocampo, aspettando di comprendere meglio le intenzioni su Koopmeiners e soprattutto un eventuale regalo dal mercato. E poi? Poi ci sarà da mostrare personalità. E la personalità è quella che fa la differenza anche sui piazzati, per il mister. Bremer aiuterà, ma da Gatti a Thuram, passando per i tempi puliti di Kalulu, è difficile spiegarsi un approccio così molle sugli angoli.

Che sia nell'intento di difendersi, che sia in quello di portare a casa qualche gol realizzato. Insomma: margine per migliorare ce n'è, è anzi più di quanto aveva previsto lo stesso Spalletti. Che ha ereditato una Juve frammentata e da mettere insieme, un pezzo alla volta. Partendo da questi tre punti. Partendo da chi c'è.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Un passo alla volta, poi la Juventus - quella vera, o almeno quella di Spalletti - arriverà. È ciò che si augura il tecnico di Certaldo, è la missione che ha intrapreso sin dall'inizio della sua avventura a Torino, dove prima di fare è costretto un po' a disfare. Non a decostruire, però: Lucio è partito dalle basi di Tudor per non irrompere, semmai per modificare, ampliare. Far sentire, a prescindere, i suoi a suo agio. Ci sono però tre elementi che deve giocoforza cambiare, per certi versi rifondare. Il primo: la Juve deve tornare a prendere pochi gol, altrimenti i risultati fanno fatica ad arrivare se allargati alla sterilità offensiva; il secondo: la costruzione bassa, cioè il giropalla, la qualità della manovra e già denunciata dal tercnico.

Juve, il must Spallettiano

Infine: i piazzati. Perché i bianconeri prendono così tante volte gol e quasi mai ne fanno? Ah, saperlo. A prescindere, e sin dai primi esercizi, Spalletti ha provato a testare la qualità del gruppo dal punto di vista prettamente tecnico, immaginando situazioni che in partita puntualmente si verificano. E allora: scambi stretti, fraseggi, l'insistenza sulla qualità dei passaggi, che è una delle prime avvisaglie (negative) riscontrata da Luciano nei giorni di debutto alla Continassa. Tant'è che a più di qualche giocatore, ecco, ha fatto notare quanto la superficialità nelle giocate abbia spesso rovinato alcune azioni potenzialmente decisive. Ripartire dalle basi è stato insomma il must spallettiano. E ripartire dal talento è stato poi il passo necessariamente successivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus
1
Spalletti, alla Juve tre punti da rifondare: su cosa ha spinto con tutti
2
Spalletti e i discorsi alla Juve

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS